Auszeichnung für das Erfurter Augustinerkloster

Erfurt. Im Augustinerkloster wurde Geschichte geschrieben. Eine Plakette am Eingang erinnert daran, dass man sich hier an einem Ort der Demokratiegeschichte befindet.

Im Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt ist Geschichte geschrieben worden. Martin Luther erhielt in seiner Zeit als Mönch im Kloster wesentliche Impulse für die spätere Reformation. Im 19. und 20. Jahrhundert machten wichtige Ereignisse das Kloster zu einem Ort der Demokratiegeschichte. Dies ist jetzt auch nach außen hin sichtbar: Mit einer Plakette will die bundesweite Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ daran erinnern. Gleichzeitig soll der Einsatz der Bürger für die Demokratie heute gefördert werden.

Vor 175 Jahren tagte hier das Unionsparlament

2025 wird es genau 175 Jahre her sein, dass das Erfurter Unionsparlament im Augustinerkloster tagte. Die Abgeordneten debattierten im Kloster im März und April 1850. Sie sollten dort eine Verfassung für die deutschen Unionsstaaten ausarbeiten – mit Preußen an der Spitze. Das Projekt scheiterte. Trotzdem ist es für den Erfurter Historiker Steffen Raßloff ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Parlamentarisierung des Landes. Er verweist nicht zuletzt auf die brillanten Debatten in der Augustinerkirche und darauf, dass sich zu dieser Zeit die wichtigsten politischen Strömungen formierten: Linke, Liberale und Konservative.

1989 Ort des Widerstands gegen das SED-Regime

Noch einmal spielte das Augustinerkloster bei der Friedlichen Revolution in der DDR 1989 eine wichtige Rolle. Hier bildete sich im Herbst 1989 der Widerstand der Erfurter gegen das SED-Regime. So versammelten sich am 28. September fast 1000 Bürger der Stadt zu einem Informationsabend des „Demokratischen Aufbruchs“. Dabei informierte der evangelische Pfarrer und spätere SPD-Bundestagsabgeordnete Edelbert Richter über die Ziele der Bewegung. In den folgenden Monaten fanden noch weitere politische Veranstaltungen in der Kirche statt.