Autofahrer will in Erfurt Stau umfahren und bleibt im Gleisbett hängen

Für eine kurzzeitige Behinderung des Straßenbahnverkehrs sorgte ein 48-jähriger Autofahrer am Dienstag in Erfurt. Laut Polizei wollte er auf der Schillerstraße den Rückstau an einer Haltestelle umfahren. Als er jedoch an den haltenden Fahrzeugen vorbeifahren wollte, ahnte er nicht, dass dort das Gleisbett der Straßenbahn um einiges tiefer lag.