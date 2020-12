Bad Frankenhausens Schiefer Turm kommt als Klettergerüst zur Buga nach Erfurt

Der Schiefe Turm von Bad Frankenhausen hat einen kleinen Bruder bekommen. Der steht auf dem Egapark in Erfurt und soll mit einer Höhe von 6,60 Metern schon von Weitem die Besucher der Bundesgartenschau (Buga) 2021 grüßen.

Die Idee stammt von Tobias Bätzoldt. Der Frankenhäuser Unternehmer ist einer von insgesamt acht Garten- und Landschaftsbaubetrieben aus ganz Thüringen, die auf dem weitläufigen Parkgelände einen Schaugarten in der Größe zwischen 100 und 150 Quadratmetern gestalten. Die Schaugärten befinden sich rechterhand des Haupteingangs in Richtung Messehalle. Bätzolds Fläche ist 100 Quadratmeter groß, im Mittelpunkt steht der schiefe Turm, umgeben von Natursteinmauern, einer Quellsteinanlage und Wasserlauf.

"Unser Fachverband hatte angefragt, ob wir uns mit der Gestaltung eines Schaugartens auf der Erfurter Ega an der Bundesgartenschau beteiligen möchten", erzählt Tobias Bätzoldt am Dienstag auf Nachfrage. Er habe nicht lange gezögert. "Die Idee fand ich gut. Wir sind in Erfurt ja stark", erzählt Bätzoldt von derzeit vielen Aufträgen in der Landeshauptstadt, weil die einheimischen Gartenbaufirmen mit der Vorbereitung der Buga voll zu tun haben. Auch die Stadt Erfurt gehöre zu seinen Auftraggebern.

Von den vorgegebenen Themen entschied sich der Frankenhäuser für das Thema "Familie & Wasser". "Am Anfang stand für uns die Frage, wie man Leute in einen Garten bekommt", schildert Bätzoldt, selbst zweifacher Vater, den Weg vom ersten Gedanken bis zur Planung. Schnell habe festgestanden: Ein Spiel- und Kletterturm, den man schon von Weitem sieht, soll das Kernstück bilden.

Aber warum nur irgendein Spiel- und Kletterturm? Wo die Turm-Idee schon mal im Raum stand, war es letztlich nur noch ein kleiner Schritt bis zur grandiosen Idee, den schiefen Turm der Heimatstadt Bätzoldts in der Landeshauptstadt zu errichten. "Ich habe immer hinter der Rettung und dem Erhalt des schiefen Turms gestanden. Er gehört einfach zu Bad Frankenhausen dazu", sagt der Unternehmer.

Inzwischen steht das Pendant des schiefen Turms der Stadt Bad Frankenhausen im Egapark der Landeshauptstadt -- originalgetreu, sechs Grad aus dem Lot und aus Holz. Die Erfurter Firma Holzgut baute ihn nach den Vorgaben ihres Auftraggebers. "Erwachsene können den Turm von innen besteigen, Kinder gelangen auch von außen über eine Leiter und einen Netztunnel in den zweiten Stock", beschreibt Bätzoldt das Bauwerk. Parallel zum Turmaufbau seien die Pflasterarbeiten im Schaugarten erfolgt. "Jetzt stehen nur noch ein paar Kleinigkeiten aus. Im Frühjahr wird die Fläche dann bepflanzt und die Quellsteinanlage gebaut mit dem Wasserlauf gebaut." Ende November war mit den arbeiten begonnen worden.

Ein Jahr darf der schiefe Turm als Blickfang und Klettergerät auf der Ega stehen, dann wird er wieder abgebaut.

Dass der Turmnachbau damit zugleich indirekt ein Werbemonument für die Landesgartenschau 2028 sein könnte, um die sich die Stadt Bad Frankenhausen bewerben möchte, sei zwar eher ein zufälliger Nebeneffekt, der, das muss Bätzoldt zugeben, aber natürlich äußert praktisch ist.

Mit der Bundesgartenschau kehrt die Gartenschautradition in ihre Erfurter Heimat zurück. Eröffnet wird die Buga 2021 am 23. April, Ende ist am 10. Oktober. Der Egapark, entstanden 1961 mit der iga, ist heute ein Gartenpark mit mehr als einer halben Millionen Besuchern jährlich und ein beliebter Freizeitort für Erfurter aller Altersgruppen.