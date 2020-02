Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bargeld, Handtasche und Navi geklaut – Scheiben von acht Autos eingeschlagen

Erfurt Wie die Polizei mitteilt standen allein fünf der Autos in der Friederich-Engels-Straße. Die noch unbekannten Täter zerstörten nicht nur die Seitenscheiben der Autos, sie durchwühlten anschließend auch deren Innenraum.

Was dabei aus den Autos gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend bekannt. Die drei anderen Autos wurden in der Trifftstraße, am Julius-Leber-Rings sowie am Berliner Platz beschädigt. Auch hier durchwühlten die Täter die Innenräume der Autos. Dabei gelangten sie an Bargeld, ein Navigationsgerät, persönliche Dokumente, eine Handtasche und verschiedene Sonnenbrillen.