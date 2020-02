Betriebserlaubnis erloschen – Aus nach 136 Jahren

Erfurts Kulturszene ist wohl endgültig um eine Traditionsspielstätte ärmer. „Vorige Woche habe ich der Stadt mitgeteilt, dass wir beim Stadtgarten nicht mehr als möglicher Betreiber in Betracht kommen.“ Ein folgenschwerer Satz, ausgesprochen von Matthias Winkler, Chef der Mawi Concert GmbH aus Leipzig. Winkler hatte sich neben einer Erfurter Investorengemeinschaft um die traditionsreiche Spielstätte im Dalbergsweg, die 1796 als „Vogelsgarten“ an den Start ging und 1961 als Zentraler Klub der Jugend und Sportler eröffnet wurde, beworben. Eine Jury hatte sich aber gegen ihn und für die Dreier-Gemeinschaft entschieden. Was schon damals unter Insidern für einiges Kopfschütteln gesorgt hatte.

Betriebserlaubnis erloschen – das Ende

„Wir wollen den Stadtgarten nicht mehr, weil das nicht funktioniert hat, was wir vorhatten“, sagt Winkler, der genug Erfahrung mit solchen Dingen hat, Chef einer Konzertagentur ist und das ebenso traditionsreiche Haus Auensee in Leipzig mit viel Erfolg betreibt. Was Winkler in Erfurt ernsthaft vorhatte, bevor er im Bieterverfahren unterlag, war, den Stadtgarten nicht zu schließen, sondern im Tagesgeschäft fortlaufen zu lassen und das Haus peu à peu umzubauen und den Erfordernissen anzupassen. „Wir hatten von Anfang an deutlich gesagt, die Betriebserlaubnis darf nicht erlöschen.“ Genau das ist aber passiert. Mit der Folge, dass sofort alles erneuert und auf den neuesten Stand gebracht werden müsse. Dazu sei der Mawi-Chef nicht bereit gewesen. Auch nicht, den Stadtgarten zu den Konditionen, wie sie die Stadt aufgerufen habe – so auch die Höhe der Erbpacht – zu übernehmen. Schon die Ausschreibung sei „irgendwie komisch“ gewesen, sagt Winkler. Das Haus sei dann per Juryvotum an den Mitbewerber gegangen. Dessen Pläne hätten sich dann als nicht umsetzbar herausgestellt.

Jury votierte gegen Konzertveranstalter aus Leipzig

2005 hatten zwei Privatleute das jahrelang leerstehende Haus übernommen. Dann wurde ihr Vertrag nicht verlängert. Am 31. Dezember 2018 lief die Silvesterparty als Schlussakkord. Die Betriebserlaubnis erlosch. Anschließend wurde das Inventar verkauft. Bereits im Oktober 2018 hatte der Erfurter Stadtrat nach dem Votum der Jury die Vergabeentscheidung für einen neuen Betreiber mehrheitlich abgesegnet. Hinter der siegreichen Investorengemeinschaft standen die Una Concerts GmbH, der frühere Centrum-Betreiber Andreas Bretschneider und die Landstreicher Kulturproduktion GmbH aus Dresden. 1,3 Millionen Euro, so das Versprechen, wollte man in den Stadtgarten investieren. Unter anderem sollte damit der Lärmschutz verbessert werden.

Dreier-Investorengruppe siegt und sagt dann doch ab

Nur dreieinhalb Monate später, im Februar 2019 trat die Investorengemeinschaft von ihren Plänen zurück. Weil eingeschätzt wurde, dass „das persönliche Risiko zu hoch“ sei, hatte Andreas Bretschneider, der inzwischen den Club Central am Wasserturm betreibt, vor Jahresfrist erklärt. Als neuralgischer Punkt habe sich der Lärmschutz herausgestellt. Ab 22 Uhr habe Ruhe zu herrschen. Ein „illusorisch niedriger Grenzwert“ sei das, so Bretschneider. Auch der Biergartenbetrieb mit Kindern auf einem Spielplatz sorge für Lärm, den man nicht herunterdrehen könne. Da sei Ärger mit der Nachbarschaft, z.B. in der Theaterstraße, voraussehbar. Die Millionen, die man hätte investieren müssen, wären dann „in den Sand gesetzt“. Man zog sich zurück.

Stadtrat soll neue Vorschläge prüfen

„Die Vergabe an die Investorengemeinschaft nach Juryempfehlung und lebhafter Stadtratsdebatte war kein Fehler und wir haben auch nicht blauäugig gehandelt und uns über den Tisch ziehen lassen“, sagt Tobias Knoblich, Erfurts Kulturbeigeordneter. Dass nun beide Bieter nicht mehr wollen, sei nicht absehbar gewesen. Alle seien sehr betroffen, dass es nun so gekommen ist. Man arbeite gerade daran, wie damit umzugehen sei. Dem Stadtrat sollen Vorschläge unterbreitet werden. Man wolle den Stadtgarten auf jeden Fall bewahren.