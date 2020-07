Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann aus Erfurt um 450.000 Euro betrogen

Ein 77-jähriger Mann aus Erfurt ist Anlagebetrügern zum Opfer gefallen. Bereits seit Februar tätigte er mehrere Auslandsüberweisungen als Investition an die vermeintliche Firma „Share Founders“, teilte die Polizei mit.

Die Betrüger berieten den Mann am Telefon so professionell, dass er sich auch durch die Warnung seiner Hausbank nicht beirren ließ und weitere Überweisungen tätigte. Am Ende verlor der Mann 450.000 Euro.

Vergebliche Warnung der Hausbank

Die Polizei warnt eindringlich davor, Überweisungen zur Geldanlage (Handel mit Kryptowährung) oder nach Käufen in Internetshops ins Ausland zu überweisen. Die Polizei rät zudem, vorher betreffende Seitennamen mit dem Stichwort „Betrug“ im Internet zu recherchieren, um so Verbraucherschutz-Warnungen zu finden. Erst am Freitag hatte die Erfurter Polizei vor Anlagebetrügern gewarnt.

