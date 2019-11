Betrunkener läuft mit Waffe durch Erfurt

Erfurt-Melchendorf. Ein 44-Jähriger sorgte am Montagvormittag mit einer Schreckschusswaffe in Erfurt-Südost für einen Polizeieinsatz.

Wegen eines Mannes, der mit einer Waffe durchs Wohngebiet ging, wurde am Montag die Polizei nach Melchendorf gerufen. Gegen 13.45 Uhr fuhr daraufhin eine Streife in die Ernst-Abbe-Straße. Dort fand sie einen 44-Jährigen, der eine Schreckschusspistole bei sich trug. Der Mann war stark betrunken. So wurden laut einer Polizeisprecherin, drei Promille Atemalkohol gemessen. Die Polizisten nahmen die Waffe ab und begleiteten den Mann in seine Wohnung, wo er eine weitere Schreckschusswaffe, ein Luftgewehr und einen Teleskopschlagstock aufbewahrte.