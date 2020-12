Bilder von Verlust und Zerbrechlichkeit

Kunst reagiert auf die Zeit und den Raum ihrer Entstehung, ist Michal Schmidt überzeugt. Der Künstler aus Erfurt, Jahrgang 1974, wäre mit Malerei, Zeichnung, Objekten und Installationen zur diesjährigen artthuer dabei gewesen, doch die Kunstmesse entfiel coronabedingt. Um Kunst und Künstler dennoch sichtbar werden zu lassen, gibt es die Serie Kunst-Kontakt, die einladen will zu einem Künstlerbesuch im Atelier und zur direkten Kontaktaufnahme – ein Kauf von Kunst nicht ausgeschlossen.

Michal Schmidt macht Impulse der Zeit und seiner Umgebung zu Kunst, ohne sein Schaffen einem bestimmten System unterzuordnen. Ihm ist es wichtig, Geschichten zu erzählen. Mal persönlich, häufig skurril, oft politisch motiviert, dabei selten aufklärerisch. Mal geht er spielerisch roh mit Farben um, dann wieder gezielt und exakt. Stets fordert er den Betrachter zu einer intensiven inhaltlichen Auseinandersetzung auf. „Es geht ihm um das Erkennen und Entlarven menschlicher Handlungsmuster“, heißt es über den gelernten Steinmetz- und Steinbildhauer, der sein anschließendes Architekturstudium unvollendet ließ, um das Studium der Freien Kunst an der Bauhaus-Uni Weimar mit Diplom zu beschließen.

Seit 2008 arbeitet Michal Schmidt freischaffend in Erfurt.

"fest halten" hat Michal Schmidt dieses Werk getauft aus dem Jahre 2020. Foto: Michal Schmidt

„Resilienzen“ lautet der Titel seines Sonderstipendiums der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen, ganz frisch im laufenden Jahr. Sein Ansatz dabei lautet, dass es uns gut geht, mit einem Dach über dem Kopf und ausreichendem Essen, mit Zeit und Mitteln für interessante Hobbys und der Möglichkeit, sich frei und überall auf der Welt bewegen zu können. Dieser Reichtum ist allen heilig, obschon nur geborgt und sehr fragil: „Die Corona-Krise offenbart diese Zerbrechlichkeit“, sagt Schmidt. Diesen Verlust von Sicherheit hat er in Bildern wie „Polster“ dargestellt, ein Sofakissen als Relikt aus sorglosen Zeiten, muss dabei einer dornenbewährten Distel weichen, die an das Coronavirus erinnert. Die Furcht vor Veränderung hat Michal Schmidt in der Arbeit „fest halten“ thematisiert. Hier fällt es schwer, überhaupt ein Oben oder Unten zu definieren. Die Protagonistin auf dem Bild droht zu stürzen, sie klammert sich an einen Baum wie an alte Zeiten.

Michal Schmidt, „Kontor“ in derHugo-John-Straße 8 in Erfurt,Telefon: 0177/2339589, michal.schmidt@gmx.de