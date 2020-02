Insgesamt gibt es nach Stadtangaben mit der neuen Blitzersäule in der Häßlerstraße acht festinstallierte Blitzeranlagen im Stadtgebiet.

Erfurt. Vom Juri-Gagarin-Ring ging es nun in die Häßlerstraße. Auf Höhe des Seniorenheims überwacht die Blitzer-Säule nun die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos.

Blitzer-Säule in Erfurt ist umgezogen - Nun wird hier überwacht

Eine Blitzer-Säule überwacht seit Dienstag in beide Richtungen das Tempolimit von 30 km/h in der Häßlerstraße. Die Säule steht in Höhe des Seniorenheims nahe der Kreuzung zur Melchendorfer Straße.

Wirklich neu ist die Säule nicht. Sie zog vom Juri-Gagarin-Ring in die Häßlerstraße um. Für den Standort am Ring hatte die Landespolizei das Einvernehmen verweigert.

