Bis in die Nacht musste die Feuerwehr Brandwache halten (Symbolbild).

Brand in Doppelhaus in Erfurt: 101-Jährige unter Verletzten

Erfurt Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Erfurt-Hochheim haben drei Personen eine Rauschgasvergiftung erlitten. Unter den Verletzten ist auch eine 101 Jahre alte Frau.

Laut Angaben der Polizei ist das Dach eines Doppelhauses in Erfurt-Hochheim am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert.

Drei Anwohner seien leicht verletzt worden. Ein 63-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 71 und 101 Jahren wurden mit einer Rauchgasverletzung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Mehr als 50.000 Euro Schaden

Die Flammen richteten im Dachgeschoss des Hauses einen Schaden von mehr als 50.000 Euro an. Die Feuerwehr hat bis in die Nacht hinein Brandwache gehalten. Ursache des Brandes war den Angaben zufolge ein defekter Kühlschrank.