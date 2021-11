Brennender Lkw sorgt für Sperrung der A71 bei Erfurt

Erfurt. Ein Lkw ist auf der A71 bei Erfurt in Brand geraten. Der Verkehr wird in beiden Richtungen umgeleitet.

Ein Lkw ist Mittwochmittag auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Nord und Erfurt-Stotternheim in Richtung Schweinfurt in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, kommt es zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.

Nach ersten Erkenntnissen führte ein Reifenplatzer an der Sattelzugmaschine dazu, dass der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er habe dann versucht, auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen den mit Holz beladenen Lkw unter Kontrolle zu bringen.

Dies gelang nicht, weswegen der Lkw auf Höhe der Abfahrt Erfurt-Stotternheim in die Mittelleitplanke der A 71 fuhr und diese durchbrach. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Aufgrund des Unfalls sind beide Richtungsfahrbahnen der A 71 bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Schweinfurt wird an der Anschlussstelle Erfurt-Nord abgeleitet. In Fahrtrichtung Sangerhausen wird der Verkehr an der Anschlussstelle Erfurt-Stotternheim von der A 71 abgeleitet.

Gegen 13 Uhr waren die Löscharbeiten der Kameraden der Feuerwehr abgeschlossen.