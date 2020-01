Bürger können über Zukunft des Viertels mit entscheiden

Die Anwohner vom Johannesplatz können mitbestimmen, wie es in dem Stadtteil in ein paar Jahren aussehen soll. Möglich wird das über die Bürgerwerkstatt, die am 31. Januar stattfinden wird. Doch was steckt dahinter, und wer?

Nun, als Ortsteilbürgermeister Robert Bednarsky im vergangenen Jahr sein Amt angetreten hat, war eines seiner großen Ziele, die Bürger mehr zu beteiligen. Theoretische Bürgerbeteiligungsmodelle existieren zwar in der Stadt, doch wirklich gelebt und praktiziert werden sie in den wenigsten Situationen. „Nach den fünf Jahren Amtszeit soll es eine Art Revision geben: Was haben wir erreicht? Hat sich der Stadtteil so entwickelt, wie ihn sich die Bürger vorstellen? Ich möchte nicht nur Versprechen machen, sondern diesen Anspruch an Bürgerbeteiligung natürlich auch erfüllt wissen“, sagt Robert Bednarsky.

An seiner Seite weiß er die Fachhochschule Erfurt. Heidi Sinning ist Professorin und Leiterin des Instituts für Stadtforschung, Planung und Kommunikation. Ihre Studenten der Stadt- und Raumplanung belegen unter anderem das Modul kommunikatives Prozessmanagement. In der Vorlesung erhalten sie die theoretischen Grundlagen. Die Vorbereitung und Durchführung der Bürgerwerkstatt stellen den praktischen Teil dar, der prüfungsrelevant für die Drittsemester im Master ist. So werden die Studenten nächste Woche moderieren, die Ergebnisse aufbereiten und danach in Arbeitsgruppen eingebunden sein. Für alle ist es eine Win-Win-Situation: Der Ortsteil profitiert von dem geballten Fachwissen der 22 Studenten und ihrer Professorin – und die Studenten erarbeiten etwas, das eben nicht in einer Schublade landet, sondern sich in der Realität behaupten muss.

Worum geht es in der Bürgerwerkstatt?

Vier Themenschwerpunkte sind gesetzt worden:

Gestaltung des Bürgerparks

Sanierung des Ortsteilzentrums

Verbesserung der Infrastruktur

Zusammenleben im Quartier

In den vier Stunden am 31. Januar soll sich diesen Themen zunächst genähert werden. Die Bürger können ihre Gedanken äußern, Kritik üben, erste Ideenvorschläge machen. Ziel ist es, dass sich vier Arbeitsgruppen bilden, die in den kommenden Wochen und Monaten das jeweilige Thema betreuen.

Der Postsportplatz hat nun seinen Bebauungsplan. Doch vieles ist noch offen, schließlich muss der Ortsteilrat erst seine Stellungnahme abgeben, bevor er in die Ausschüsse und letztlich vor den Stadtrat geht. Diese Stellungnahme, ebenso wie jene für das Ortsteilzentrum, wird dann auf den Ergebnissen der Bürgerwerkstatt und der Arbeitsgruppen basieren. Welche Flächen des Bürgerparks könnten angegliedert sein an die Schule und somit teilöffentlich werden? Wo befindet sich die Laufbahn? Welche Spielgeräte kommen hin? Über all diese Fragen gilt es zu diskutieren.

Für das Ortsteilzentrum steht ein Investor bereit, läuft alles nach Plan, könnten in zwei Jahren die Bagger rollen. „Wir schlagen keine Idee aus finanziellen Gründen aus“, sagt Lisa Fritz, eine der Studentinnen, die das Projekt begleiten. Das Argument Geld fließe erstmal nicht ein, da sonst der Ideenfluss sofort gehemmt sei. „Schließlich können einzelne Ziele auch sukzessive umgesetzt werden“, meint die Studentin.

In der Arbeitsgruppe Infrastruktur geht es um technische und ökologische Aspekte: Mülleimer, Beleuchtung, Sitzbänke, Bürgersteige . . . „Es sind Grünanlagen vorhanden, aber sie sind nicht ökologisch und nicht sozial“, meint Robert Bednarsky. Auf Nachfrage fügt er kritisch hinzu: „Oft stehen auf den Grünflächen Betreten-verboten-Schilder.“ Nicht ohne Grund seien zu der Bürgerwerkstatt auch die Wohnungsbaugenossenschaften eingeladen worden. Ebenso erhielten alle Geschäfte eine Einladung, einzelne Stadtratsfraktionen und natürlich die Gesamtschule (IGS) am Johannesplatz. Hier wird die Bürgerwerkstatt auch stattfinden.

Bürgerwerkstatt – für alle offen: 31. Januar, 16 bis 20 Uhr, IGS, Wendenstraße 23