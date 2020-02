Bürgerinitiative in Gebesee gibt nicht auf

„In Gebesee wurden viele Fehler gemacht – begonnen vor 150 Jahren, als auf einen Bahn-Anschluss verzichtet wurde. Wir müssen deshalb verhindern, dass jetzt eine neue Milchviehanlage gebaut wird, die noch unseren Kindern in der Nase stecken wird“, fasste der Gebeseer Architekt Roland Dix die Beharrlichkeit der Bürgerinitiative Gebesee zusammen, von der auch die jüngste Version der Milchviehanlage vehement abgelehnt wird.

Der Geschäftsführer der Andislebener Geratal Agrar GmbH & Co KG hatte das Projekt unlängst in einer Bürgerversammlung vorgestellt und blieb den Anwohnern viele Antworten schuldig. Heute soll im Stadtrat zu den Plänen Stellung bezogen werden. In der öffentlichen Sitzung im Clubraum der Feuerwehr, hoffen die Mitglieder der Bürgerinitiative den Stadträten noch einmal ins Bewusstsein reden zu können, wie schwerwiegend ihre Entscheidung sein wird. Zumal einige Stadträte wahrscheinlich gar nicht wüssten, über was sie entscheiden, vermutet Hartmut Müller, ein unmittelbarer Anlieger der Stallanlagen. Zumindest bei der Projektvorstellung, wurden nur wenige im Publikum gesichtet.

Vorgestellt wurde der Plan, die neue Anlage auf dem derzeitigen Gelände zu bauen. An gleicher Stelle und dies möglichst schnell. Aber die Zahlen, die für die zu erwartenden Emissionen und Immissionen angegeben wurden, werden von den Anliegern nicht akzeptiert. Sie kritisieren eine ganze Reihe von Punkten, die nach ihrer Ansicht missachtet wurden. Vor allem das Lärmschutzgutachten. Denn die Stallungen wären nur eine von vielen Lärmquellen. Dazu kommt der Verkehr auf der Bundesstraße und auf dem Herbslebener Weg. Für den Lärmschutz der Häuser in der Nordhäuser Straße und im Herbslebener Weg brauche es ein Gesamtkonzept. Schließlich handele es sich um ein Wohn-Mischgebiet, so Roland Dix, für das es Richtwerte gibt, die längst überschritten sind. Die Untere Bauaufsicht des Landratsamtes habe dies bestätigt.

Das Fazit der Bürgerinitiative: Die alten Stallungen sollten, wie geplant, abgerissen werden, die frei werdende Fläche sollte aber besser für die Erweiterung des Wohngebietes genutzt werden. Es sei nicht nachvollziehbar, warum von der Agrar GmbH auf diesen Standort beharrt wird, erklärt Erika Proch, ebenfalls eine genervte Anliegerin. Nach ihrer Ansicht gibt es am Sitz der Agrar GmbH reichlich Platz für den geplanten Neubau. Der dort mit einem viel größeren Abstand zu Wohnbebauungen gebaut werden könnte, bei dem der Westwind den Geruch den unvermeidlichen Geruch der Stallung vom Ort weg weht und nicht wie in Gebesee hinein. Außerdem könnte der Gülletransport von Andisleben problemlos zum Silo an der Siedlung Gebesee fahren und müsste noch nicht einmal öffentliche Straßen nutzen. Diese Version fordert sie zu überprüfen – oder um eine Erklärung, warum diese bisher nie Thema war. Stattdessen würden pro Jahr 6900 Lastwagen und Traktoren mit Hänger durch Gebesse fahren, habe man ermittelt – nur wegen des Kuhstalls. Und nicht zuletzt gäbe es da noch das Gewerbegebiet „Andislebener Kreuz“. Für das sich bisher kein Interessent finden konnte und auf dem aber sofort gebaut werden könnte.

Dass das Tierwohl über das Wohl des Menschen gestellt werde, könne nicht sein. „Zu DDR-Zeiten hat keiner gemuckt - heute haben wir eine Demokratie“, kündigt Dix an, weiter gegen den nach seiner Ansicht „städtebaulichen Fehler“, zu kämpfen, der mit dem Bau der Stallungen in den 1960er-Jahren gemacht wurde. Jetzt wo die Anlagen verschlissen sind, sei ein idealer Zeitpunkt. Man müsse in die Zukunft denken. Was auch und besonders für die Agrar GmbH gelte. Wird gebaut wie geplant, sei ständiger Ärger programmiert.