Buga-Folgekosten können für die nächsten 20 Jahre berechnet werden

Die Stadt Erfurt will eine neue Software einsetzen, die die Folgekosten der Bundesgartenschau im Voraus berechnen kann. Gemacht wird das am Beispiel des Geländes in der Blumenstraße, das hier zu sehen ist

Erfurt. Der für die Bundesgartenschau (Buga) federführende Ausschuss hatte am Dienstagabend ein heikles Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Es ging um die Folgekosten, die die Buga-Projekte in den 20 Jahren nach dem Spektakel verursachen werden. Eine Notwendigkeit, die in der Vergangenheit nicht selten vernachlässigt wurde. Mit dem Ergebnis, dass kein Geld für die Unterhaltung und Pflege der teilweise aufgeblähten Prestigeprojekte da war.

Erfurts Gartenamtsleiter Sascha Döll präsentierte dem Ausschuss eine neu entwickelte Berechnungssoftware der Firma GreenCycle, die in Erfurt zum ersten Mal überhaupt dahingehend zum Einsatz kommen soll, dass man vor einer Gartenschau berechnet, was im Nachgang für Kosten anfallen und nicht erst, wie in der Vergangenheit, nach Abschluss des Events. Was so mancher Kommune den Schreck in die Glieder fahren ließ, weil man darauf nicht gefasst war.

Berechnungen helfen auch bei Fördermitteln

Am Beispiel der neu angelegten Grünanlage Blumenstraße konnte verdeutlicht werden, dass als Faustregel gelten kann, dass die Summe für eine Investition bei der Errichtung in etwa auch die Höhe der Folgekosten für die folgenden zwei Dekaden abbildet. Es sei, so Döll mit Verweis auf Negativbeispiele, aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie die Herstellungskosten auch übersteigen. Daher sei eine weitsichtige Planung vonnöten. Und die Politik sei gut beraten, künftig solche Folgekosten auch bei der Vergabe von Fördergeldern mit einzubeziehen.

Unkraut genauso berücksichtigt wie Spielplätze

Das Programm, mit dem die Pflege- und Unterhaltungskosten für die Grünanlage Blumenstraße berechnet wurde, berücksichtigt so gut wie alles: Spiel, Sport, Rasen, Pflanzungen, Bäume, wassergebundene Wege, Leiteinrichtungen. Und die dazugehörigen Folgearbeiten, die durch Unkraut, Laubanfall, Dreckablagerungen, Beschädigung, Abnutzung, Verfall und Ermüdung von Wegen anfallen.

645 Euro pro Jahr für die Blumenstraße

Das Gesamtgelände Blumenstraße umfasst 6350 Quadratmeter. 367 Quadratmeter nehmen allein die wassergebundenen Wege ein. Aufgelistet sind auch Pflasterflächen, Spielflächen, Spielgeräte, Zäune, Einfassungen, Treppen, Möbel, Mauern, Fahrradständer, Beete, Wiesen. Anhand der Wege wird berechnet, was an Kosten für Unkrautbeseitigung, Laub- und Unratentfernung, Reparaturen am Belag, Nachstreuen von Sand, Kompletterneuerung der Deckschicht notwendig wird. Per anno fallen rund 645 Euro an. Im Vergleich zeigt sich auch: Asphaltwege sind in der Herstellung zwar teurer (41,33 Euro pro Quadratmeter gegenüber 25,45 Euro für wassergebundene Wege), aber dafür in der Pflege und Unterhaltung billiger (0,69 Euro pro Quadratmeter und Jahr gegenüber 1,76 Euro). Akribisch listet das von Döll vorgestellte Programm schlussendlich die Folgekosten für die Blumenstraße bis 2041 auf: Insgesamt 1,056 Millionen Euro. Inklusive Rasenpflege. Die Höhe der Investition für die Anlage beträgt 985.250 Euro.

Anwohnerschutzkonzept nicht vorgesehen

Im Buga-Ausschuss wurden auch die Auswirkungen der Besucherströme für die betroffenen Anwohner erörtert. Ein grundsätzliches Anwohnerschutzkonzept, zum Beispiel im Gebreite, werde es für die Dauer der Buga nicht geben. Das sei für drei Stunden bei Fußballspielen möglich, nicht aber dauerhaft für ein halbes Jahr, so Erfurts oberster Verkehrsplaner Achim Kintzel. Temporär bestehe aber bei bestimmten Veranstaltungen, die viele Besucher ziehen, diese Möglichkeit.