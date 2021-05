Der Haupteingang der Ega, dem Herzstück der Buga in Erfurt ist am Mittwoch wieder geöffnet.

Buga in Erfurt nach Sturmwarnung wieder geöffnet

Erfurt. Nach einer zwischenzeitlichen Schließung wegen einer amtlichen Sturmwarnung ist die Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt am Mittwoch für Besucher wieder geöffnet worden. «Wir beobachten das Wetter weiter», sagte eine Sprecherin der Buga.

Am Dienstag hatte es eine amtliche Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gegeben, wonach es in ganz Thüringen stürmisch und regnerisch werden sollte. Die Sprecherin sagte, dass es keine nennenswerten Schäden gegeben habe. Es sei ein kleineres Zelt zusammengefallen und ein Bauzaun umgekippt.

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Einer der Hauptausstellungsorte für die Bundesgartenschau 2021 ist das Erfurter Garten- und Ausstellungs-Gelände (Egapark). Foto: Steve Bauerschmidt / dpa-tmn

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Großes Blumenbeet auf dem Gelände des Erfurter Egaparks. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Vom sanierten Liliengarten und Karl-Foerster-Garten bis zu den Buga-spezifischen Bereichen wie Themengärten, Garten-Ideen oder der Grabkultur. Auch das Große Blumenbeet erstrahlt in frischem Glanz. Foto: Holger Wetzel

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die ersten Besucher erkunden das neugestaltete Plateau und den Festungsgraben am Petersberg. Foto: Marco Schmidt



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die ersten Besucher erkunden das neugestaltete Plateau und den Festungsgraben am Petersberg. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die drei Rutschen auf der Buga Erfurt, die am Petersberg zwischen Blumen und Gemüse in den Festungsgraben führen. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blick auf den Verlauf der Gera durch die Geraaue. Foto: Marco Schmidt

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen In die Gera wurden bis zu drei Tonnen schwere Natursteinblöcke verlegt. Die Gera fließt nun serpentinenartig zwischen diesen Riegeln hindurch. Foto: Andreas Abendroth



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die Schrägseilbrücke über die Gera in der Nähe des Kilianiparks in Erfurt. Foto: Andreas Abendroth

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Paulinenpark in Apolda. Foto: Stadt Apolda

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blumenwiese Bienenwiese in der Herressener Promenade in Apolda. Foto: Sascha Margon / TA

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Das Arboretum in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Das Arboretum in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Japanische Garten in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Japanische Garten in Bad Langensalza. Foto: Alexander Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blick zum Schloss Altenstein bei Bad Liebenstein mit Springbrunnen. Foto: Norman Meißner



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Auch das Barockdorf Bendeleben - hier Orangerie und Parkanlage - ist ebenfalls Außenstandort der Bundesgartenschau. Foto: Christoph Vogel

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der historische Friedhof Camposanto in Buttstädt gehört zu den wenigen erhaltenen Friedhofsanlagen mit Grabmalen der Renaissance, des Barock, des Rokoko und des Klassizismus in Mitteldeutschland. Foto: Lutz Prager

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die Dornburger Schlossgärten sind Außenstandort der BUGA 2021. Foto: Angelika Schimmel

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der barocke Schlosspark in der Landstadt Ebeleben. Foto: Christoph Vogel



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Windröschen blühen im Park von Schloss Molsdorf. Foto: Michael Reichel / dpa

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Die Stadt Gotha ist einer der 25 Außenstandorte der Bundesgartenschau. Zu sehen sind hier auch die Herzogliche Orangerie als spätbarockes Gartenensemble des 18. Jahrhunderts. Foto: Sebastian Pohl

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Hornveilchen in kunstvollen Beeten zieren die Wiese vor und hinter dem Sommerpalais im Fürstlich-Greizer Park. Foto: Conni Winkler / OTZ

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Bergfried Saalfeld wird mit farbigem Licht angestrahlt. Er ist eine in den 1920er Jahren erbaute Villenanlage mit Park des Saalfelder Schokoladenfabrikanten Ernst Hüther. Foto: Lutz Prager



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Hauptweg mit Blick auf den Zentralbau des Neuen Friedhofs Mühlhausen. Foto: Daniel Volkmann

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Schneeglöckchen blühen vor der Villa Kneiff im Park Hohenrode in Nordhausen Foto: Marco Kneise

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Das Rosarium in Sangerhausen ist der einzige Außenstandort der Bundesgartenschau außerhalb Thüringens. Foto: Wilhelm Slodczyk / Freier Mitarbeiter Lokalredaktion Artern

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Park an der Ilm, Römisches Haus und Blick aus der Sternbrücke auf die Ilm. Foto: Christiane Weber



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der Schlosspark Tiefurt ist ein bedeutendes Zeugnis des frühen sentimentalen Landschaftsgartens und lädt zur Erkundung zahlreicher Denkmale ein. Foto: René Röder / TA

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blühende Obstbäume künden den Frühling im sechs Hektar großen Schlosspark Kochberg an. Foto: Thomas Spanier

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Blumen blühen in der Orangerie des Schlosspark Belvedere in Weimar. Foto: Michael Reichel / dpa

So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der weitläufige Park mit Schloss Belvedere, Orangerie sowie Lust- und Irrgarten in Weimar gehört zu den 25 Außenstandorten der BUGA2021. Foto: Michael Reichel / dpa



So schön ist die Buga 2021 in Thüringen Der historische Friedhof in Weimar ist Bestandteil des UNESCO-Welterbes „Klassisches Weimar“. Foto: Lutz Prager



Es bleibt ungemütlich und kühl

Der Mittwoch in Thüringen bleibt ungemütlich. Ab den Mittagsstunden treten erste Schauer auf, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Diese kommen begleitet von Graupel, einzelnen kurzen Gewittern und stürmischen Böen. Die Sonne schafft es nur hin und wieder kurz zwischen der Wolkendecke hervor. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 13 Grad in tieferen Lagen und 6 bis 11 Grad im Bergland.

In der Nacht beruhigt sich die Wetterlage und der Himmel lockert etwas auf. Es wird kühl und bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen vier und einem Grad. Ab 600 Höhenmetern muss mit bis zu minus einem Grad gerechnet werden. Auch in tieferen Lagen kann laut DWD in Bodennähe gebietsweise Frost auftreten.