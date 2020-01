Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Clueso überrascht mit neuem Gesangspartner

Die Aufregung im Internet ist groß, seitdem Capital Bra und Clueso auf ihren Instagram-Profilen bekannt gegeben haben, dass sie zusammen an einem Song arbeiten.

Der Titel steht wohl noch nicht, aber die bereits veröffentlichten Hörproben scheinen einen groben Kontext zu liefern: angesprochen wird das Leben einer jungen Frau, die auf die schiefe Bahn gelangt ist. Clueso singt über Blaulicht, welches durch ihr Fenster scheint. Hinzu kommt Capital Bra, der von Prostitution und Kokain rappt – keine ungewöhnlichen Themen für den Berliner Rapper, der bereits 17 Nummer-1Hits veröffentlicht hat.

Auch wenn die Zusammenarbeit zwischen Capital Bra und Clueso erst einmal ungewöhnlich wirkt, so ist sie auf den zweiten Blick gar nicht so abwegig. Denn bevor der Erfurter Musiker zur Gitarre griff, nahm er schon an Hip-Hop-Battles teil. Sprechgesang ist für ihn also nichts Neues. Erst im vergangenen Jahr sang Clueso für Die Fantastischen Vier den Refrain in der Single „Zusammen“.

Instagram-Nutzer von Zusammenarbeit von Clueso und Capital Bra nicht vollständig überzeugt

Die Nutzer der Plattform Instagram sind von der Teamarbeit der beiden Sänger noch nicht vollständig überzeugt.

„Der kann einfach nur großartig sein. Ich kann es kaum erwarten ihn zu hören!“ Positive Kommentare, wie dieser gibt es im Internet viele.

„Damit hat dann Capital Bra vielleicht auch mal ein halbwegs anständiges Lied“ lautet der Kommentar einer Instagram-Nutzerin.

Doch auch Beiträge wie „Ich fand Clueso mal gut“ tauchen öfters auf.

„Und ich dachte Clueso ist ein anständiger Mensch“ heißt es von einem nicht allzu begeisterten Follower.

Fans müssen sich noch gedulden

Auch wenn das Internet über die Zusammenarbeit zwischen Capital Bra und Clueso eher zweigeteilt ist, die beiden Musiker sind von ihrem Projekt überzeugt. In einer der kurzen Sequenzen schreibt der Berliner Rapper: „Clueso, Danke für den krassen Refrain. Du bist King“. Der Erfurter gab auf seinem Instagram-Kanal prompt zurück „Alter Capi, deine Strophe ist so fett“.

Leider müssen sich die gespannten Fans noch etwas gedulden, denn der Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.