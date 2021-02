Die Tests auf das Coronavirus laufen unvermindert weiter, während die 7-Tage-Inzidenz in Erfurt sich wieder über 100 eingepegelt hat.

Erfurt. Nach dem Wochenende hat das Erfurter Gesundheitsamt am Montagmorgen 14 weitere positive Tests auf das Coronavirus zu vermelden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 108,9.

14 Corona-Neuinfektionen in Erfurt registriert

14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt in Erfurt am Montagmorgen registriert. Seit Pandemiebeginn wurden in der Landeshauptstadt insgesamt 5036 Personen positiv getestet.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 108,9. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 79 auf 4469 gestiegen. Unverändert: 167 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 400 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

