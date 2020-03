In der Polyklinik in der Melchendorfer Straße ist ein Abstrich-Stützpunkt eingerichtet. Pfleger Alexander nimmt hier die Abstrichproben vor.

Erfurt. Was für Klarheit in Sachen Corona und Veranstaltungen sorgen sollte, brachte zunächst Verunsicherung und eine Fülle offener Fragen mit sich.

Corona-Virus reißt Lücke in Erfurter Veranstaltungskalender

Das Landesverwaltungsamt hat am Dienstag alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern in Erfurt untersagt. Bis zum 10. April soll diese Weisung vorerst gelten, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Was sich am Vortag bereits andeutete, schlug dennoch bei örtlichen Veranstaltern ein wie eine Bombe.

Besonders der Passus, dass auch Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Besuchern nur „nach Prüfung nur im Ausnahmefall“ stattfinden sollen, stiftete mehr Verwirrung als Klarheit in Sachen Corona. Vor allem aber, weil offenbar auch die Ansprechpartner in den städtischen Ämtern überrollt wurden von der neuen Situation und konkrete Angaben schuldig blieben. Und noch gibt es nichts Schriftliches.

Bei einer Großveranstaltung wie dem Konzert von Helge Schneider am Mittwoch in der Erfurter Messe ist klar: Mehr als 1000 Besucher – es fällt aus, ein neuer Termin wird gesucht, wie dies auch für Andrea Berg und die Motorradmesse gilt. Ob Veranstalter Rainer Kalisch, der die Band „Knorkator“ im HsD mit Platz für rund 600 Besucher präsentieren will, am Mittwoch den Technikaufbau starten kann, ist am Dienstagabend hingegen noch völlig unklar.

Auskünfte sind widersprüchlich. „Keiner weiß was“, sagt auch Michael Appel von Veranstalter Appel und Rompf, der für die „Simple Minds“ einen neuen Termin suchen muss. 2500 Karten sind verkauft für das Konzert, das am 20. März hätte in der Thüringenhalle stattfinden sollen. „Bis jetzt haben wir keine offiziellen Informationen, es gibt niemanden, der diese koordiniert“, sagt Appel.

Durch den Veranstalter seien alle Maßnahmen zu ergreifen, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, erklärte Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke. Dazu gehöre auch der Ausschluss von Personen mit erkennbaren Atemwegserkrankungen. Aber auch ihr lag gestern der Erlass noch nicht schriftlich vor, so dass sie Detailfragen unbeantwortet ließ. Fest steht: Der Altstadtfrühling, der am 28. März auf dem Domplatz beginnen sollte, wird nicht stattfinden. Alle städtischen Ämter haben aktuell die Aufforderung zu prüfen, welche weiteren Veranstaltungen mit welcher geschätzten Besucherzahl geplant sind und unter die Weisung fallen.

In der Alten Oper, die bis zu 900 Personen fasst, geht man zunächst davon aus, von Absagen nicht betroffen zu sein, ebenso wenig wie die kleineren Veranstaltungsorte Dasdie und Dasdie Brettl. Kay-Uwe Dorn von der Erfurter Messe hofft, dass sich für die meisten Events verschieben lassen, sich für Lord of the Dance und die Australian Pink Floyd Show neue Termine finden lassen. Abgesagt werden muss auch die Messe „Reiten Jagen Fischen“. Eine Verschiebung der Deutschen Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport vom 21./22. März auf einen späteren Termin hatte der Präsident der Karnevalisten wegen Anschlussterminen bereits ausgeschlossen.

Im Theater Erfurt hieß es, am Mittwoch soll erneut beraten werden, wie mit Veranstaltungen im 800 Sitzplätze bietenden Großen Haus verfahren wird. Christian Fothe, Chef der Multifunktionsarena, geht von einer Absage des U20-Länderspiels Deutschland-Italien am 27. März aus. Allenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit könne es in der Arena stattfinden. Der übrige Terminkalender weise eher kleine Firmenveranstaltungen aus - die ihrerseits schon um Aufschub bei der Arena angefragt hätten.

Der Konzertveranstalter Semmel Concerts hat bis Mitte April alle Veranstaltungen aus dem Erfurt-Kalender auf der Firmenwebsite gestrichen. Das reicht von Helge Schneider am Mittwoch, 11. März, bis zur Pferdeshow Cavalluna mit fünf Vorstellungsterminen Anfang April.

Die Zahl der Abstriche zum Test auf eine mögliche Corona-Erkrankung hat am Montag in Erfurt deutlich zugelegt. Waren es bis Freitag vergangener Woche etwa 350 Abstriche, waren es am Dienstag gegen Mittag in den Stützpunkten Moskauer Platz 15 und Melchendorfer Straße 1 in Summe bereits über 600, die zur Abklärung ins Labor nach Göttingen geschickt wurden.

An den Stützpunkten fanden sich durchgängig etwa 20 Patienten in den Warteschlangen. Für das Aufnahme-Prozedere – Chipkarte einlesen sowie ausführliche Patienteninformation – und den eigentlichen Abstrich mussten die Patienten nach Angaben von Diana Hesse etwa fünf Minuten Wartezeit einplanen. Die Sprecherin der von Dr. Volker Kielstein betriebenen Praxen nennt eine 24 bis 48 Stunden dauernde Bearbeitungszeit, ehe ein Ergebnis zum Abstrich vorliegt. Erkrankte würden telefonisch informiert, habe der Test hingegen ein negatives Ergebnis, bekomme der Patient eine erlösende E-Mail. Wer den Weg in die Abstrichstelle nicht auf sich nehmen kann oder will, für den steht von 8 bis 13 Uhr eine Videosprechstunde zur Verfügung. Ergänzend wird eine Telefonsprechstunde eingerichtet. Weitere Infos unter www.kielstein.de

