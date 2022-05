Damals so weit, heute nah dran

Anja Derowski über die Anbindung des Nordens.

Die Buga war für uns ein Segen. Das sagte mir neulich die Leiterin einer Einrichtung am Moskauer Platz. Der Ausbau des Gera-Radweges und der neu angelegte Auenteich werten das Gebiet nördlich der Straße der Nationen immens auf. Als altes Erfurt-Nord-Kind kenne ich das Areal schon lange. Wie oft waren wir dort hinten die Einzigen. Radelten wir in die Gisperslebener Eisdiele, kam uns selten jemand entgegen. Da hinten, um das noch mal zu betonen, war es wie Dorf. Das begann direkt hinter der Brücke bei der Huckelbuckelrutsche. Links die Wohnscheiben, rechts: nichts.

Heute fühlt sich das alles an wie ein Ganzes. Eben noch am Auenteich, dann plötzlich am Klärchen, am kleinen Venedig und in der Innenstadt. Die Menschen am Moskauer Platz sind näher herangerückt an das Erfurter Geschehen. Und das ist gut so.

Viel zu lange fristete das Quartier ein Schattendasein. Im Café am Auenteich treffen sich verschiedene Generationen, auf den zahlreichen Spielplätzen ist immer etwas los.

Teils, das ist deutlich spürbar, ist es eng auf dem Geh- und Radweg. Fußgänger, Kinderwagen und Rollstühle, Rollerfahrer, Inlinefahrer, Skater, Radfahrer – sie alle nutzen diese asphaltierte Fläche. Da wünscht man sich manchmal etwas mehr Rücksicht.