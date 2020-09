Stotternheim. Der Reitverein Kinderleicht musste erstmals auf den „Tag des offenen Reitstalls" verzichten. Eine Depot-Feier gibt es am 10. Oktober.

Das verflixte 7. Jahr in Stotternheim

Der Reitverein Kinderleicht feiert seinen inzwischen schon siebten Einzug in das alte Hengstdepot in Stotternheim. Seit 2014 finden hier 13 Pferde und knapp 70 Mitglieder ihr zu Hause und nunmehr langjährige Freundschaften. Der Leitspruch des Vereins: „Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch zu etwas gut ist.“