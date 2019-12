Dem Schulbau in Erfurt droht baldiges Erliegen

13 Schulbau-Maßnahmen stehen laut dem zuständigen Dezernenten Alexander Hilge (SPD) in Erfurt vor dem Abschluss. Fünf Maßnahmen sind ausgeschrieben, 14 weitere in Planung. Doch könnte der Schulbau schon bald wieder erliegen, weil nach dem Scheitern des Kowo-Deals das Geld fehlt.

„Das aktuelle Tempo können wir nicht durchhalten, ohne Eigenmittel zu beschaffen“, meinte Finanzdezernent Steffen Linnert (SPD) am Mittwochabend im Wirtschaftsausschuss. „Die nächsten zwei, drei Jahre geht das noch gut – danach wird es problematisch.“

Linnert legte dem Ausschuss die ausführlichen Antworten auf umfangreiche Fragen vor, die die Linken bereits im Frühjahr zum Kowo-Deal gestellt hatten. Die Einlage der Kowo in die Stadtwerke, die der Stadt 40 Millionen für die Schulen bringen sollte, scheint nach dem erfolgreichen Bürgerbegehren gegen die Pläne zwar Geschichte. Zugleich steht aber das Bemühen, die Schulen durch eine Kraftanstrengung vor dem Verfall zu retten, wieder ganz am Anfang.

Erfurt nicht besonders kreditwürdig

Die Investitionen allein durch Kredite zu finanzieren, ist nach der Überzeugung der Verwaltung nach wie vor unmöglich – so kreditwürdig ist Erfurt nicht. Die zusätzlichen Schlüsselzuweisungen vom Land, die David Maicher (Grüne) vorschlug, sind schon im Haushalt verbraten.

Alternativ forderte Maicher, der mit seinen Grünen gegen den Kowo-Deal argumentiert hatte, von der Verwaltung nun einen „Plan B“. Doch der müsse schon aus dem Stadtrat kommen, entgegnete Dezernent Linnert.

Stadtrat Daniel Mroß (SPD) zeigte einige Möglichkeiten auf. „Wollt ihr das Sozialticket abschaffen? Die Bäder schließen?“, fragte er die Gegner des Kowo-Deals. „Ich will noch nicht von dem vermeintlich toten Pferd des Kowo-Deals absteigen, wenn ich nicht weiß, auf welches andere Pferd ich aufsteigen soll.“

Dezernent Hilge fordert mehr Geld vom Land

Steffen Linnert plädierte aus persönlicher Sicht für einen Bürgerentscheid. Das von Kowo-Mietern gestartete Bürgerbegehren mit seinen knapp 8000 Unterschriften spiegele nicht automatisch die Mehrheitsmeinung der über 200.000 Erfurter wider, meinte der Dezernent. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte zuletzt aber in seiner einstigen Entschlusskraft nachgelassen, die Frage bis zum Bürgerentscheid klären zu wollen.

Dezernenten-Kollege Hilge schob die Finanzmisere der Stadt auch auf den Freistaat. „Ich finde es perfide, dass die Kommunen ihre Kreditlast nicht stemmen können, während sich Bund und Länder dafür feiern, Geld übrig zu haben“, sagte er. 14 Millionen mehr im Jahr forderte er für Erfurt.

Vom neuen, ländlich geprägten Landtag, ist mehr Geld für die Städte aber kaum zu erhoffen. Und so wird ein neuer Vorschlag gesucht, das Geld zu beschaffen.

„Es gibt keinen Vorschlag, der allen gefällt“

„Es gibt keinen Vorschlag, der allen gefällt“, sagte CDU-Fraktionschef Michael Hose. Der Kowo-Deal sei die „Kröte“ gewesen, die noch am ehesten zu schlucken sei. Zugleich kritisierte Hose die Verwaltung dafür, den geplanten Eigenbetrieb Schulen noch immer nicht vorbereitet zu haben, was nach Darstellung der Verwaltung ebenfalls an der fehlenden Finanzierung liegt.

Die Verwaltung plant derzeit nur mit den knapp 30 Millionen Euro von der Kowo, die für den beschlossenen Ankauf von städtischen Grundstücken fließen sollen. Stefanie Hantke (FDP) und Jasper Robeck (Grüne) deuteten bereits an, die Umsetzung auch dieses Beschlusses verhindern zu wollen.