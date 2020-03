Der kleine Elefant muss in die Tierklinik

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der kleine Elefant muss in die Tierklinik

Seit 2009 stehen Maus und Elefant – bekannt aus dem Kika – an ihrem angestammten Platz auf dem Anger. Der Rüssel des Elefanten wird gern zum Rutschen genutzt. Darunter leidet auch der Kopf des Dickhäuters und so hat sich am Ohr ein Riss gebildet, welcher jetzt dringend behandelt werden muss.

Auch die äußere Farbschicht hat im Laufe der letzten elf Jahre gelitten und wird ebenfalls erneuert.

Für die Behandlung wird er am 26. März 2020 von Mitarbeitern des städtischen Straßenbetriebshofes abgebaut und in die Tierklinik gebracht. Voraussichtlich ab dem 14. April 2020 wird der Elefant mit geheiltem Ohr und frischem Anstrich der Maus wieder Gesellschaft leisten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Mit neuem Kopf rudert Hein Blöd wieder auf dem Breitstrom in Erfurt

Moppi trifft auf Schnatterinchen, Fuchs und Elster sollen folgen