„Die Badende“ ist jetzt im Erfurter Angermuseum

Seit wenigen Tagen ist die Kopie der „Badenden“ am Bassin im Stadtpark wieder zu sehen. Die große Freitreppe zum Stadtpark erhält mit dieser Skulptur ihren gestalterischen Höhepunkt zurück, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Erfurt. Das Original der „Badenden“ gehe in den museale Bestand des Angermuseums über und findet vor der Gemäldegalerie des Museums ihren finalen Standort.

Bis 2015 stand die „Badende“, eine 1911 von dem damals sehr bekannten und in Berlin lebenden Bildhauer Arthur Lewin-Funcke (1866 bis 1937) geschaffene Skulptur, am großen Wasserbecken im Erfurter Stadtpark. Die etwa lebensgroße und halb kniende Frauenfigur ist die einzige Plastik, die sich vom Jugendstil- Skulpturenschmuck des ab 1909 angelegten Stadtparks erhalten habe, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihr Standort ist das Wasserbecken auf der Terrasse, auf welche die vom Bahnhof in den Stadtpark kommende Freitreppe führt.

Im Jahr 2013 war sie letztmalig nach mehreren Vandalismusschäden aufwendig restauriert worden. Bereits zwei Jahre später hatten Unbekannte beide Hände und einen Teil eines Armes abgeschlagen und sie damit derartig beschädigt, dass sie nicht mehr im Freien aufgestellt werden konnte. So lag sie fünf Jahre im Depot der städtischen Museen. Im vergangenen Jahr konnte die Erfurter Denkmalschutzbehörde Finanzmittel bereitstellen und gemeinsam mit den Erfurter Museen die beschädigte Skulptur restaurieren und eine Kopie im Stadtpark aufstellen.

Die Firma Huschenbeth in Mühlhausen wurde mit der Restaurierung des Originals sowie der Herstellung einer Kopie für den Stadtpark beauftragt.