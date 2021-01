Die Erfurter Puffi-Gang erobert Instagram

Eines der am weitesten verbreiteten Internetphänomene sind Memes: Bilder, die nachträglich mit kurzen, prägnanten Texten versehen sind, auf sozialen Medien geteilt werden, sich hier rasend schnell verbreiten und ein großes belustigtes Publikum erreichen. Seit kaum einem Monat macht die „Puffi-Gang“, eine anonym bleiben wollende Gruppe aus Erfurt, damit Furore bei Instagram. Von Null auf zuletzt rund 1700 Abonnenten kletterte „puffbohnen_memes“ in der Beliebtheitsskala nach oben.

„Schatz, wir haben endlich Anspruch auf den Familienpass!“ steht da zum Bild einer Frau zu lesen, die einen augenscheinlich positiven Schwangerschaftstest hinter dem Rücken vor ihrem Partner verbirgt. Die große Schaukel auf dem Petersberg wird zum „Love Island“ und damit ein Ort heißer Flirts oder Spongebob verdreht die Augen bei der Lektüre von Baustellenplänen der Evag. „Ziel ist es, täglich vier Memes zu posten“, sagt Andrea Wausebein am Telefon, neben Lehramt Leah, Ordnungsamt Olli, Susi aus der Sulzer Siedlung, Born Benno und Max aus dem Süden zu den Mitstreitern und -gestaltern des Instagram-Auftritts gehörend. Zu sechst seien sie in der Puffi-Gang insgesamt, drei weibliche und drei männliche Mitstreiter, und vor allem überrascht vom großen Erfolg ihrer Memes: „Das hätten wir nie erwartet, als wir am 27. Dezember unseren ersten Post abgesetzt haben.“ Damit der Spaß bleibt, unerkannt in der Straßenbahn zu sitzen, wenn sich die Kids gegenüber am neuen Meme erfreuen, oder weiterhin selbst gute Freunde nichts von den eigenen Internetaktivitäten erfahren, wollen alle lieber anonym bleiben. Schließlich ist es genau dieser Alltag mit seinen Begegnungen in Erfurt, der sie inspiriere zu nächsten Veröffentlichungen.

Wie ein Ventil oder eine Therapie

So ist auch zu den beruflichen Hintergründen der „Puffi-Gang“ nicht viel zu erfahren. Breit gefächert seien sei aufgestellt, Photoshop-Könner seien dabei und solche, die sich Null damit auskennen. Getrieben sind sie vom Wettbewerb – mit Memes-Künstlern aus Sömmerda beispielsweise. So hatten sie gewettet, wenn bis Silvester 50 Fans gefunden seien, 50 Memes an einem Tag rauszuhauen. Das hat geklappt, die Puffi-Gang stand damit unter Druck, hat die Aufgabe aber bewältigt und ihre Fan-Basis nur vergrößert.

„Es ist wie ein Ventil für uns, wie eine Therapie“, sagt Andrea Wausebein. Schließlich bewege man sich in Erfurt stets in einem Zwiespalt – zwischen Dorf und Stadt, zwischen Krämerbrückenfest, Kickerkeller und der Möglichkeit, in jedem neuen Meme durchaus kenntnisreich „Klugzuscheißen“.

Ziel sei es nicht, das Publikum zu belehren, es gehe ihnen nicht um Klicks, sondern allein um den eigenen Humor. Der gefalle oder gefalle eben nicht, nach der Klickquote werde dabei jedenfalls nicht geschielt. Blöd, lustig und daneben – immer aber authentisch und fernab von Klischees sollen die Puffbohnen-Memes bleiben. „Wenn es dann noch einen Aha-Effekt dazu gibt, sind wir glücklich“, sagt Andrea Wausebein – so sei der Meme zum Familienpass beispielsweise zu sehen. Transportiert wird neben dem Spaß schließlich ganz nebenbei auch die Info, dass der 2021 wieder zu haben ist. Getreu dem selbstgewählten Motto: „Make Erfurt lebenswert again.“