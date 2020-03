Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die hohe Kunst des Lügens

Lügen sind ein Fundament unserer Gesellschaft und ersparen uns den Schmerz der Wahrheit. Wer will schon seine Beziehung mit dem Satz „Schatz, ich bin heute wieder mal fremd gegangen“ riskieren. Oder welcher Politiker gibt offen zu, dass er seine Versprechungen niemals halten kann.

Lügen ist gegenüber der nackten Wahrheit eine hohe Kunst. Dieser kreativen Herausforderung stellt sich das Erfurter Kabarett Die Arche mit seiner Vorstellung „Alles Lüge“ am Freitag in seiner Spielstätte am Domplatz 18. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Karten gibt es per E-Mail unter kasse@waidspeicher.de, über die Telefonnummer 0361 / 5 98 29 24 sowie an der Abendkasse.