Die kleinen Geschichten am Rande des Weihnachtsmarktes

Auf dem Weihnachtsmarkt tummeln sich täglich Tausende Besucher, der Sanitäts- und der Polizeicontainer sind täglich geöffnet. „Es ist ein schöner Dienst“, meint Michael Kalausch. Der Polizeihauptmeister ist Kontaktbereichsbeamter in Erfurts Norden und besetzt einige Schichten auf dem Weihnachtsmarkt. Gemeinsam mit Polizeihauptmeister Thomas Dölle geht er auf Streife, hilft Passanten, die Fragen haben.

Manchmal ergeben sich Situationen, die so erzählenswert sind, dass sich die Polizei an die Presse, also unsere Redaktion, wendet. So klopfte es am vergangenen Samstag an die Tür des Polizeicontainers. Es war gegen 18.15 Uhr. Ein Mann hielt eine größere Tüte von Christ in den Händen und sagte, er habe sie gefunden. „In der Tüte befanden sich zwei kleinere Christ-Tüten, darin jeweils eine Schatulle mit einer Uhr. Alles war liebevoll verpackt“, berichtet Thomas Dölle. „Da hat wohl jemand sein Geschenk stehen lassen.“

Diese Uhren wurden gefunden. Foto: Anja Derowski

Die beiden Polizisten begeben sich auf Spurensuche. Laufen zum Schmuckgeschäft Christ im Anger 1. Dort kann man sich erinnern, dass jemand beide Uhren gekauft hat. Doch wer, ob Mann oder Frau, ist nicht bekannt. „Wir wollten die Uhren nicht gleich ins Fundbüro geben, sondern auf diesem Weg über die Zeitung versuchen, den Käufer zu finden“, sagt Michael Kalausch. Jede Uhr hat einen Wert von über 100 Euro, nur gegen Vorlage des Kassenbons bekommt der Besitzer die Uhren wieder. Bis Donnerstag können die Uhren beim Inspektionsdienst Nord abgeholt werden, danach werden sie ins Fundbüro des Bürgeramtes gebracht. „Uns persönlich würde es freuen, wenn sich der Besitzer findet und seine Uhren pünktlich zum Fest der Liebe verschenken kann“, sagt Michael Kalausch. Und betont: „Schön, dass es noch solche ehrlichen Finder wie den Mann gibt.“

Polizeihauptmeister Michael Kalausch (l.) und Thomas Dölle zeigen zwei Uhren, die als Fundsache abgegeben wurden. Foto: Anja Derowski

Rein rechtlich betrachtet ist der Finder einer solchen Wertsache sogar verpflichtet, diese abzugeben. „Es ist nicht nur eine Frage des Gewissens, sondern wäre sonst auch Fundunterschlagung. Diese wird geahndet wie Diebstahl. Der Finder hat am Samstag absolut korrekt gehandelt“, sagen die Polizisten. Wir laufen zusammen über den Domplatz, oft werden sie gegrüßt, Händler, Security, Stammbesucher kennen sich untereinander. „Die Präsenz der Polizei ist wichtig, das erhöht das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung“, sagt Michael Kalausch. Die beiden Beamten werden nach dem Weg gefragt, wo man die besten Klöße essen könne und was man macht, wenn man seinen Parkhauschip verloren hat. Wir kommen an einem Stand vorbei, „Verbände stellen sich vor“ steht auf dem Plakat. Auf dem Tisch liegen selbstgestrickte Socken, Handschuhe, Kuscheltiere, gebastelte Sterne. Auf Spendenbasis können sie erworben werden, das Geld geht ans Albert-Schweitzer-Kinderdorf. „Wir sind zwei Tage auf dem Weihnachtsmarkt, die Bude stellt die Stadt kostenfrei zur Verfügung“, sagt Christin Schönfuß. Alle paar Tage wechselt der Verein, man organisiert sich die Schlüsselübergabe. „Wir bieten das seit einigen Jahren an, es wird sehr gut angenommen. Die Liga der Wohlfahrtsverbände kümmert sich um die Verteilung“, sagt Marktmeister Sven Kaestner.

Der Besitzer der beiden Paul-Hewitt-Uhren kann sich beim Inspektionsdienst Nord unter 0361/78400 melden, oder im Erfurter Fundbüro: 0361/6557732