Die neuen Türme der Stadt Erfurt stehen

Das Wir-Quartier am Juri-Gagarin-Ring verändert die Silhouette der Landeshauptstadt.

Erfurt. Der Rohbau des Wir-Quartiers am Juri-Gagarin-Ring ist fertiggestellt. Fortschritt auch bei diversen weiteren großen Wohnungsbauprojekten.

Der Rohbau vom Wir-Quartier genannten Hochhausneubau am Juri-Gagarin-Ring steht. Wie Projektentwickler Quarterback mitteilt, sei wegen der geltenden Corona-Verordnungen auf ein Richtfest verzichtet worden. Stattdessen gehe es mit dem Innenausbau der Wohn- und Geschäftshäuser weiter.

Allein 146 Wohnungen am Juri-Gagarin-Ring

Rund 146 Wohnungen sollen bis zum Sommer dieses Jahres fertiggestellt werden, sodass das vom Erfurter Büro worschech architects entworfene Ensemble mit zu den größten Wohnungsbauprojekten der Stadt zählt. Es setzt sich aus zwei markanten 53 und 45 Meter hohen Wohntürmen sowie einer sechsgeschossigen Stadtvilla zusammen und umfasst rund 15.300 Quadratmeter an Wohn- und Gewerbeflächen.

Erfurt benötigt jährlich gut 600 neue Wohnungen

Die Landeshauptstadt hat nach Berechnungen des Stadtentwicklungsamtes einen Bedarf für 600 bis 700 Geschosswohnungen im Jahr. Derzeit sind über 1500 im Bau. Dabei entstehen in verschiedenen Stadtteilen regelrecht neue Wohnquartiere. Etwa am alten Posthof, wo allein 450 neue Wohnungen in absehbarer Zeit bezugsfertig sind.

Das Wir-Quartier hebt sich besonders durch seine Fassadenbegrünung ab. So sollen bis zu den oberen Stockwerken Pflanzen und Bäume in den Fassadennischen stehen. Dies soll ein besseres Mikroklima schaffen und die Feinstaubbelastung mindern.