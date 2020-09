Fahnen in Farben der Protestbewegung: Zahlreiche Demonstranten gehen in Belarus auf die Straße.

Minsk/Erfurt. Jürgen Eberhardt lebte einst in Erfurt und begann vor 40 Jahren ein Leben in Belarus. Die Unruhen vor Ort gehen nicht spurlos an ihm vorüber.

Seit 1980 lebt Jürgen Eberhardt schon nicht mehr in Erfurt, sondern in Minsk. Der Liebe wegen ging er vor 40 Jahren in die Hauptstadt Weißrusslands, die Heimat seiner Frau. In den vergangenen Jahren richtete sich der ehemalige Thüringer sein Leben in Belarus ein – bis die Wahl im August 2020 die Stimmung im Land drastisch veränderte.