Diebe brechen vermehrt in Erfurter Keller ein - Geschirrspüler gestohlen

Erfurt. Am Wochenende wurde vermehrt in Erfurter Keller eingebrochen. Neben hochpreisigen Fahrrädern nahmen die Diebe auch einen Geschirrspüler und Veranstaltungstechnik mit.

Am Wochenende wurde im Erfurter Stadtgebiet, vor allem im Norden, wieder vermehrt in Kellern eingebrochen. Neben diverser hochpreisiger Fahrräder stahlen die Diebe auch Veranstaltungstechnik und einen Geschirrspüler. Das Küchengerät wurde aus einem Keller in der Kronenburggasse geklaut. In der Talstraße wurde Veranstaltungstechnik im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Keller gestohlen.

Zwei E-Bikes ließen Diebe aus einem Keller in der Huttenstraße mitgehen. Der Wert der Räder beträgt ungefähr 7000 Euro. Ein hochwertiges Mountainbike im Wert von über 2500 Euro wurde aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Saalestraße gestohlen. Aus einem Keller in der Lassallestraße ließen Diebe zwei Fahrräder im Wert von über 5000 Euro mitgehen.

Bei einem Kellereinbruch wurde die Polizei zwar fündig - allerdings mit etwas anderem als dem Täter . Die Beamten verfolgten die vermeintlichen Einbrecher und kontrollierten dabei einen 19-Jährigen, bei dem sie schließlich Betäubungsmittel fanden.

