Die Diebe hatten in einem Erfurter Parkhaus einen Kassenautomaten aufgebrochen (Symbolfoto).

Erfurt. Zwei Diebe haben in einem Erfurter Parkhaus einen Kassenautomaten aufgebrochen. Bei ihrer Flucht machten sie einen großen Fehler.

Diebe knacken Automaten und werden durch nasse Fußspuren überführt

Nasse Fußspuren haben in der Nacht zu Mittwoch zwei Automatenknacker in Erfurt überführt. Die beiden Männer waren nach Polizeiangaben gegen 2 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie in einem Erfurter Parkhaus einen Kassenautomaten aufgebrochen hatten.

Mit dem erbeuteten Bargeld flüchten die Diebe. Zahlreiche Streifenwagen kamen im Rahmen der Fahndung zum Einsatz. Es wurde beobachtet, wie die beiden Täter durch einen Fluss flüchteten. Dabei ließen sie ihre Fahrräder und einen Rucksack am Ufer zurück.

Die nassen Fußspuren auf der Straße führten die Polizisten schließlich zu einem Gebüsch, in dem sich das Diebesduo versteckt hielt.

Die Polizei stellte die Beute sicher. Die beiden polizeibekannten Männer im Alter von 32 und 35 Jahren wurden festgenommen. Im Laufe des Mittwochs entscheidet sich, wie es mit den beiden Männern weiter geht.

