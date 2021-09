Diebe stehlen in Erfurt ein Auto im Wert von 50.000 Euro

Erfurt. In Erfurt haben unbekannte Diebe in der Nacht einen Audi gestohlen. Möglicherweise machten sich die Täter das Keyless Go System zu Nutze.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in einer Siedlung in Erfurt-Hochheim einen Audi Q7 gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Besitzer am Donnerstagmorgen den Diebstahl seines vier Jahre alten Autos fest, welches er vor dem Haus geparkt hatte.

Der schwarze Audi im Wert von 50.000 Euro ist mit einem Keyless Go System ausgestattet. Möglicherweise haben sich Diebe dieses System zu Nutze gemacht, um das Auto unbemerkt zu stehlen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zum Wiederauffinden des Wagens.

