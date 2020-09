Diebe stehlen auf Baustellen zwei Rüttelplatten im Wert von 19.000 Euro

Die Polizei in Erfurt hatte es am Mittwoch mit zwei Diebstählen auf Baustellen zu tun. (Symbolfoto)

Laut Polizei stahlen am gestrigen Mittwoch Unbekannte eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Arnstädter Straße in Erfurt. Diese hat einen Wert von über 13.000 Euro. Am gleichen Tag wurde in Egstedt ebenfalls eine Rüttelplatte gestohlen. Diese hat einen Wert von rund 6000 Euro.

Beide Geräte waren demnach auf den Baustellen gesichert gewesen. Obwohl zusätzlich Baggerschaufeln als Schutz auf den Rüttelplatten platziert waren, gelang es den Dieben trotzdem die Maschinen frei zu bekommen und anschließend zu stehlen.

Möglicherweise kann ein weißer Transporter mit Hubwagen im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen. Ein solcher wurde jedenfalls in der Nähe der Baustellen gesichtet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.