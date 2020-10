Seit Pandemie beginn haben sich in Erfurt 408 Menschen mit dem Virus infiziert (Symbolbild).

Erfurt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Erfurt sprunghaft angestiegen. Die Stadt steuert damit auf die Einstufung zum Risikogebiet zu.

Dramatischer Anstieg: 40 neue Corona-Fälle in Erfurt

Die Landeshauptstadt hat am Samstag einen dramatischen Anstieg der Corona-Fälle verzeichnet. Das Gesundheitsamt meldete am Morgen 40 neue Fälle. Da zugleich keine weiteren Erfurter als genesen galten, stieg die Zahl der aktiven Fälle von 106 auf 146 sprunghaft an. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog