Drei Autoaufbrüche innerhalb von zwölf Stunden in Erfurt

Innerhalb von zwölf Stunden wurden bei der Polizei in Erfurt drei Autoaufbrüche angezeigt. Ein Zeuge stellte Mittwochnachmittag in der Dortmunder Straße einen beschädigten Nissan-Transporter fest. Offensichtlich hatte eine unbekannte Person versucht, in das Auto zu gelangen. Am Nissan wurden Hebelspuren sowie ein Loch in einer Seitenscheibe festgestellt. In das Fahrzeuginnere gelangte der Dieb aber nicht.

Mehr Erfolg hatte ein Dieb in der Joseph-Meyer-Straße. Der Langfinger hebelte hier die Tür eines VW auf und stahl ein Autoradio, den Schaltknauf und Lebensmittel.

Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr meldete ein Passant einen aufgebrochenen Nissan an der Johannesmauer. Ein Unbekannter hatte die Heckscheibe eingeschlagen und einen Koffer gestohlen. Offenbar war er vom Inhalt des Koffers nicht angetan. Der Dieb ließ seine Beute wenige Meter vom Tatort entfernt zurück.

Polizei sucht Zeugenhinweise zu Dieb

Mittwochvormittag bediente sich ein unbekannter Mann in einer Physiotherapiepraxis in Erfurt. Während der Öffnungszeiten betrat er unbemerkt die Praxis und begab sich in den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter. Dort stahl er aus Spinden zwei Geldbörsen mit sämtlichen Dokumenten und mehreren Hundert Euro Bargeld. Der Mann mit hellen borstigen Haaren war schlank und etwa 1,80 bis 1,90 m groß. Zudem war er mit einer gelben Regenjacke bekleidet. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wendet sich bitte an den Inspektionsdienst Erfurt Süd unter Telefon (0361/7443-0)