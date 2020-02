An der Kennedy-Schule ist Technik ein fester Bestandteil des Unterrichts. Neugierig geworden? Die Schule öffnet am Samstag für Gäste die Türen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Erfurter Schulen öffnen am Samstag die Türen für Gäste

Für Schüler der vierten Klasse und deren Eltern startet ein interessantes Wochenende. Gleich drei weiterführende Schulen öffnen am Samstag, 29. Februar, die Türen und bieten einen Einblick in den Unterrichtsalltag.

Mit dabei ist die John F. Kennedy School Erfurt am Rabenhügel 10. Von 10 bis 13 Uhr können die großen und kleinen Gäste experimentieren und basteln. Außerdem stellt die anerkannte Gemeinschaftsschule ihr Konzept vor. Denn an der JFK School legt man großen Wert auf die Einbindung von moderner Technik in den Unterricht.

Auch die Integrierte Gesamtschule Erfurt begrüßt am Samstag alle interessierten Schüler und Eltern. Zwischen 9 und 12 Uhr gibt es in der Wendenstraße 23 viel zu sehen: Fachräume können inspiziert und Arbeitsgemeinschaften entdeckt werden. Auch einen Einblick in die Arbeit der Jahrgangsteams wird geboten. Die Turnhalle ist für Aktivitäten geöffnet. Ein Bühnenprogramm sowie Kaffee und Kuchen laden zum Verweilen ein.

Im Heinrich-Hertz-Gymnasium Erfurt am Alfred-Delp-Ring 41 erwartet die Besucher eine Vielzahl an Angeboten: Die Big-Band-Klassen geben verschiedene Auftritte, und ein Schauspiel aus dem Spanischunterricht kann beobachtet werden. Spannende Experimente von und mit Schülern verschaffen einen Einblick in die Bereiche Physik und Chemie. Bei Fußball und Basketball kann sich in der Turnhalle sportlich verausgabt werden. Auch für die Eltern ist etwas dabei. Sie bekommen die Möglichkeit, den Beratungslehrern Fragen zu stellen und erhalten grundsätzliche Informationen zur Schule und zum Übertritt von der vierten zur fünften Klasse.

John F. Kennedy School Erfurt, Am Rabenhügel 10 in 99099 Erfurt, 10 bis 13 Uhr

Staatlich Integrierte Gesamtschule Erfurt, Wendenstraße 23 in 99086 Erfurt, 9 bis 12 Uhr

Heinrich-Hertz-Gymnasium Erfurt, Alfred-Delp-Ring 41 in 99087 Erfurt, 10 bis 13 Uhr