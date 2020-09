Drei Schwerverletzte bei Autounfall nahe Alach

Alach. In der Nähe von Alach sind am Samstagnachmittag drei Menschen bei einem Autounfall schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei missachtete zwischen Töttelstedt und Alach bei Erfurt an einer Kreuzung ein 70-Jähriger in seinem Auto die Vorfahrt eines 56-jährigen Autofahrers. Als der Ältere nach links in Richtung Alach abbiegen wollte, achtete er nicht auf den von links kommenden Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Nur Unfallverursacher blieb unverletzt

Bei dem Unfall wurden der 56-Jährige und seine Beifahrerin, sowie die Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt. Lediglich der 70-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Verletzten wurden anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen