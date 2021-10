Drogen und Spritzen lagen offen herum: Polizei holt Kinder aus Erfurter Wohnung

In Erfurt hat die Polizei zwei Kinder aus einer Drogen-Wohnung geholt. (Symbolbild)

Erfurt. Bei der Suche nach einem Mann stieß die Polizei in Erfurt auf zwei Kinder, die in unhaltbaren Zuständen lebten.

Die Erfurter Polizei stattete am Dienstagmorgen (19.10.2021) in Daberstedt einem 41-jährigen Mann einen Hausbesuch ab. Gegen den Erfurter lagen zwei Haftbefehle vor.

In der Wohnung wurden seine zwei Kinder mit einer Babysittern angetroffen. Die Beamten stießen laut Polizeibericht auf Drogen und Spritzen, die offen herumlagen. Durch einen Richter wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet.

Falschgeld und Elektroschocker in Wohnung

Dabei wurden Falschgeld, ein Elektroschocker und diverse Ausweise, Geldkarten und Autokennzeichen aufgefunden, die als verloren oder gestohlen gemeldet waren.

Während der Durchsuchung tauchte der Mann in der Wohnung auf. Weil er die Geldstrafe von etwa 1500 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Die Kinder im Alter von 6 und 14 Jahren wurden vom Jugendamt in Obhut genommen.