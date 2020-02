Erfurt. Bei einer Drogenrazzia am Dienstagabend in Erfurt waren vier Personen festgenommen worden. Neben Drogen wurde auch eine Waffe sichergestellt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Staatsanwaltschaft beantragt Haftbefehle nach Drogenrazzia in Erfurt

Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat nach einer Drogenrazzia in Erfurt vier Haftbefehle beantragt. Alle am Dienstagabend festgenommenen Verdächtigen seien Deutsche, sagte am Mittwochnachmittag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt dieser Redaktion. Derzeit laufe die Haftprüfung beim Amtsgericht in Erfurt.

Am Dienstagabend wurden ab 20 Uhr mehrere Wohnungen und Objekte teils in der Erfurter Innenstadt von der Polizei durchsucht. Es bestehe der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Ermittler sollen dabei unter anderem eine Schusswaffe sowie Rauschgift gefunden haben. Zu weiteren Details wollte sich die Staatsanwaltschaft noch nicht äußern. Komplexe Ermittlungen Drogenrazzia in mehreren Gebäuden in Erfurt. Foto: Kai Mudra An den Durchsuchungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft waren am späten Dienstagabend und in der Nacht unter anderem die Kriminalpolizei Erfurt und Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmehundertschaft der Bereitschaftspolizei beteiligt. Die Polizeiaktion erfolgte weitgehend unauffällig und gleichzeitig an mehreren Orten. Laut Staatsanwaltschaft Erfurt werden wegen des Verdachts des Rauschgifthandels in diesem Verfahren komplexe Ermittlungen geführt. Eltern aus dem Eichsfeld in Drogenhandel verstrickt 79-Jähriger fährt auf B7 bei Erfurt in Schafherde - Sechs Tiere tot