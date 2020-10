Ega Erfurt: Dornröschenschlaf für alten Südeingang beendet

Der Südeingang der Ega ist wohl nur noch den älteren Erfurterinnen und Erfurtern erinnerlich. Von der oberhalb des Luisenparks gelegenen Treppenanlage gelangte man früher auf kürzestem Weg zu Irisgarten, Liliengarten, Freilichtbühne und zum gesamten Gelände. Anfang der 2000er-Jahre wurde der Südeingang geschlossen und gammelte im Dornröschenschlaf vor sich hin.

Alles wurde baufällig, die Baumwurzeln hebelten die Treppenstufen aus. Ein Abriss verbot sich, stand die Anlage doch wie die ganze ehemalige iga unter Denkmalschutz. Denn sie gehörte zum Gesamtwerk des Landschaftsarchitekten Reinhold Lingner. Und geriet in Vergessenheit.

„Dann kam die Buga, und mit ihr die Initialzündung für die Ega. Und für den Südeingang gleich mit“, sagt Melanie Trinks, die Projektleiterin für die Reaktivierung des Zugangs. Rund 1,4 Millionen Euro sind dafür veranschlagt worden, von denen zwei Drittel der Bund und ein Drittel die Stadtwerke Erfurt als Träger der Ega übernehmen.

Neue Funktion für das frühere Kassenhaus

Seit dem Spätsommer 2019 läuft der Abriss und Rückbau der alten Treppen. Nun sind die regionalen Baufirmen dabei, sie wieder aufzubauen. Bis zum Buga-Start im April nächsten Jahres soll alles fertig sein. Dann ist auch geklärt, welche Funktion das frühere und inzwischen äußerlich instand gesetzte Kassenhaus übernehmen soll. Interessenten gebe es bereits, bestätigt die Projektleiterin. Kassen gibt es künftig aber definitiv nicht.

Der neue alte Zugang wird mit einem Drehkreuz personalfrei vollautomatisiert. Seine Tickets kann man am Automaten ziehen. Interessant dürfte der Südeingang eher für Spaziergänger und Radfahrer sein. Denn Parkplätze gibt es weit und breit nicht. Eine Videoüberwachung soll für Sicherheit sorgen.

Barrierefreiheit? Leider nein. Das gibt die Architektur nicht her. Die Anlage besteht aus fünf Einzeltreppenblöcken mit insgesamt rund 60 Stufen. Lediglich eine Rampe am Rand bietet eine Alternative. Eine anspruchsvolle, zugegebenermaßen. Neun Prozent Gefälle. Wohl nichts für Rollatoren. Insgesamt werden – den Irisgarten inbegriffen – rund 4000 Quadratmeter Gelände neu gestaltet, so Landschaftsarchitektin Antje Vollrath vom Erfurter Büro plan drei. Man sei wegen der 16-prozentigen Mehrwertsteuer sehr daran interessiert, so viel wie möglich noch bis zum Jahresende abzurechnen.

Der Irisgarten wird mit einer Besonderheit aufwarten. Man bringt alte Wurzelstöcke der dekorativen Schwertlilien in den Boden. Sie sollen nach 20 Jahren Ruhe ihre Renaissance erleben.

„Da kommt viel Farbe ins Spiel“, so Antje Vollrath. Auch, weil rund 40.000 Frühblüherzwiebeln eingesetzt werden, die die Beete füllen, sobald die Irisblüte vorbei ist.