Ein Todesfall und 31 Corona-Neuinfektionen in Erfurt

Erneut ist ein Todesfall wegen Corona ist in Erfurt beklagen. Am Dienstagmorgen meldet das Gesundheitsamt, dass ein weiterer Patient mit Covid-19 verstorben ist. Seit Pandemiebeginn starben in Erfurt insgesamt 168 Menschen.

Zudem wurden bis Dienstag, 8 Uhr, in Thüringens Landeshauptstadt insgesamt 5067 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit ist die Zahl seit dem Vortag um 31 gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 110,8, am Vortag lag sie noch bei 108,9. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist seit dem Vortag um 61 auf 4530 gestiegen. Aktuell gibt es in Erfurt 369 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.