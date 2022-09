In Erfurt wurde in eine Schule und eine Kita eingebrochen. (Symbolbild)

Einbrecher in Kindergarten und Schule – Handy an Haustür geraubt

Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Einbrecher hatten es in der Zeit zwischen Montag (19.09.2022) und Mittwoch auf eine Schule in der Brühlervorstadt von Erfurt abgesehen. Laut Polizei gelangten die Täter ins Lehrerzimmer.

Dort brachen sie einen Schrank auf und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Wie die Täter dabei genau vorgegangen sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein

Über Fenster in Kindertagesstätte eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte im Erfurter Ortsteil Gispersleben ein. Über ein Fenster im Erdgeschoss gelangten sie in die Einrichtung. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und ein Büro.

Dabei entwendeten die Täter einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht ermittelt werden. Der Kriminaldauerdienst wurde für die Tatortarbeit angefordert. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung auf.

Handy an der Haustür geraubt

Die Polizei wurde Donnerstagabend in die Erfurter Metallstraße gerufen. Drei unbekannte Täter hatten demnach einem 24-jährigen Mann vor seiner Wohnung aufgelauert. Nachdem sie mehrfach aggressiv gegen seine Tür klopften, öffnete er den Tätern. Unter Androhung von Gewalt forderten sie Geld von ihrem Opfer.

Als der Geschädigte dieses nicht herausgeben konnte, entriss einer der Täter dem 24-Jährigen das Handy. Anschließend flohen die drei Männer in unbekannte Richtung. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden.

Hochwertiges Mountainbike aus Keller geklaut

Bei einem Kellereinbruch entwendeten unbekannte in der Schweriner Straße in Erfurt ein Mountainbike im Wert von etwa 2000 Euro. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt in das Mehrfamilienhaus. Anschließend drangen sie gewaltsam in die Kellerbox ein und entwendeten das schwarze Fahrrad der Marke Canyon, Typ Grand Canyon AL. Die Polizei nahm auch hier eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls auf.

