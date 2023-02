Einbrecher stiehlt Tresore aus Erfurter Schnellrestaurant

Erfurt. Ein Einbrecher hat aus einem Erfurter Schnellrestaurant zwei Tresore gestohlen. Erst hatte er es auf eine Kasse abgesehen, konnte diese jedoch nicht öffnen.

Ein Dieb hat in Erfurt zwei Tresore mit mehreren tausend Euro Bargeld erbeutet.

Wie die Landespolizeiinspektion Erfurt berichtet, bemerkte die Mitarbeiterin eines Schnellrestaurants in Gispersleben Dienstagmorgen, dass eine Ladentür offenstand, und verständigte die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass ein Dieb am Montagabend in dem Geschäft sein Unwesen getrieben hatte. Nachdem er erfolglos versucht hatte, eine Kasse zu öffnen, stahl der unbekannte Täter kurzerhand zwei Tresore mit den Tageseinnahmen.

Die Polizei sicherte am Tatort umfangreiches Beweismaterial, das zum Aufspüren des Täters beitragen wird. Die Beamten ermitteln wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

