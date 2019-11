Eine Bühne und zugleich ein Tisch vor dem Schauspielhaus

Die Schaukästen vor dem alten Schauspielhaus werben schon lange nicht mehr für Vorstellungen. Seit jedoch der Verein Kulturquartier das geschichtsträchtige Haus zu neuem Leben erwecken will, sind auch die Schaukästen einbezogen in das Projekt. Zum mittlerweile 11. Mal haben eine Künstlerin oder ein Künstler die Chance genutzt und sich etwas Besonderes einfallen lassen für die Schaukästen. Aktuell ist dies Karo Kollwitz (Bauhaus-Uni Weimar), die hier ein „Kleines Weltenbrett“ gestaltet hat.

Gemeinsam mit ihrem Kunstpartner Daniel Guischard hat sie die Schaukästen mit einer Holzkonstruktion überbaut. Dieser Überbau kann gleichzeitig Bühne oder aber auch ein Planungstisch sein, wie die Künstlerin sagt. Damit trage er den Hauptinhalt des Schauspielhauses nach außen, mache gleichzeitig darauf aufmerksam, dass es neue Pläne für das Gebäude und dessen Inhalte gibt.

Stadtraumboxen quasi eingerahmt

Aufgegriffen hat sie die grafische Form der drei hintereinander postierten Schaukästen, hat sie eingerahmt gewissermaßen. Das Dach des Überbaus ist in gelber Farbe gehalten, für die Künstlerin steht das für Scheinwerfer und deren Licht. Wer unter dem Dach wandelt, der werde so zum Teil der Inszenierung. Ihre Form zu gestalten nennt Karo Kollwitz „mimikimäßig“: So läge es im Auge des Betrachters, ob es sich vielleicht um eine zeitweise Installation, eine Skulptur oder aber um einen offiziellen Umbau handelt, so Karo Kollwitz.

„Kleines Weltenbrett“ hat sie die Installation genannt: „Natürlich in Anlehnung an die Bretter, die die Welt bedeuten“, sagt sie. Die Schaukästen an sich lässt sie dabei unangetastet. „Erst hatte ich darüber nachgedacht, das aber wieder verworfen“, sagt sie. Einzugreifen in die Kästen, das sei ihr zuwider gewesen.

Nächstes Jahr ist schon verplant

Spannend nennt auch Tely Büchner vom Verein Kulturquartier all das, was die unterschiedlichen Künstler mit den Schaukästen „angestellt“ haben in den letzten Jahren. Drei kommen pro Jahr zum Zug, das nächste Jahr ist schon grob geplant. Eingeladen werden die Künstler vom Kulturquartier-Verein. Für Büchner ist es „die kleinste Galerie in Erfurt“, die zum Besuch einlädt. Zumeist sind es Erfurter oder Thüringer Künstler, die hier ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Zu sehen ist das Werk von Karo Kollwitz als letzte temporäre Gestaltung dieses Jahres noch bis Ende November.