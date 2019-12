Eine Woche mittendrin

Schenke ein Lächeln und du bekommst eines zurück. Wenn es eines Beweises dafür bedarf, dann bekommt man ihn dieser Tage im Ticketshop der Mediengruppe Thüringen (MGT) von Pauline Müller geliefert. Sie ist Auszubildende bei der MGT und betreut dort eine Woche lang mit Theo Kieschnick, ebenfalls Azubi, den Stand am Rundatrium in der Mitte der Shoppingmeile. „Der erste Tag läuft ganz gut“, sagt die 21-Jährige. Etwa 25 Tickets hat sie bis gegen 13 Uhr an den Mann und die Frau gebracht. „Das Schlagerfest mit Florian Silbereisen am 4. Mai im nächsten Jahr in der Messehalle ist derzeit der Renner“, verrät sie. Vor allem die ältere Kundschaft habe es darauf abgesehen. Die Veranstaltung ist so gut wie ausverkauft.

MGT-Azubis arbeiten eigenverantwortlich

Der Ticketshop-Stand hat vom 1. November bis zum 30. Dezember seine Zelte im Thüringenpark aufgeschlagen. Gearbeitet wird Montag bis Freitag jeweils in zwei Schichten. Die Azubis führen den Stand in Eigenregie. Vom Aufbau und personeller Besetzung über Präsentation, Deko, Bewerbung und Aktionen, wie Gewinnspiele, kümmern sie sich eigenständig. Wer Tickets kauft, bekommt sie im Sofortausdruck. Sie sind dafür verantwortlich und sollen lernen, was alles zur Gesamtkoordination dazugehört, aber insbesondere welchen Effekt gezielte Aktionen und Bewerbungen in puncto Umsatz und Frequenz am Stand haben.

Gibt es genug Interesse? Oh ja, sagt die junge Frau, die täglich von Bad Lobenstein nach Erfurt zur Arbeit fährt. Die Leute interessieren sich sehr und stecken an Flyern ein, was sie kriegen können, so ihre Beobachtung. Der Kontakt mit der Kundschaft mache ihr Spaß, sagt sie. Die Leute seien nett und sehr wissbegierig. Und lächelnd verrät sie, dass man sie mit ihrem Ticketshop-Stand schon mehrfach mit der Information des Thüringenparks verwechselt habe. Das Missverständnis wird mit einem charmanten Lächeln aufgeklärt.

Die Arbeit im Ticketshop der Mediengruppe Thüringen kann sich Pauline Müller auch nach ihrer dreijährigen Ausbildung, zu der ihr ihre Freundin Vivien geraten hatte, vorstellen. „Ich fühle mich richtig wohl hier, auch wenn es ringsum oft nach Frittenfett von den Imbissständen riecht“, sagt sie. Und da ist es wieder, dieses gewinnende Lächeln.