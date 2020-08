Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einmal Pro, einmal Kontra

Erfurts Popup-Laden am Fischmarkt hat seit seiner Eröffnung eine Menge Gäste gehabt. Das Ladengeschäft, das von der Stadt an Startups oder Menschen vermietet wird, die für sich austesten wollen, ob ihr Weg in die Selbstständigkeit von Erfolg getragen sein könnte, hat schon einige Erfolgsgeschichten hervorgebracht.