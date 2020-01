Erfurt. Ob THC-Kapitänin Iveta Koresova am Mittwoch gegen Göppingen auflaufen kann, steht noch in den Sternen. Sie plagen starke Schulterschmerzen.

Einsatz von THC-Kapitänin beim Spiel gegen Göppingen fraglich

Die Handballerinnen des Thüringer HC bangen in der Bundesliga-Partie gegen Göppingen am Mittwoch um einen Einsatz von Iveta Koresova. Die Kapitänin plagt sich mit Schulterschmerzen und unterzog sich am Dienstag einer MRT-Untersuchung. „Wir müssen abwarten, ob es geht“, sagte sie, in der Hoffnung, im Duell mit dem Zehnten spielen zu können.

Die Partie in der Erfurter Riethhalle beginnt 19.30 Uhr.

