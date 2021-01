Einschränkungen im Erfurter Busverkehr

Erfurt Bauarbeiten starten in der Thälmannstraße in Fahrtrichtung Zentrum

Aufgrund von Bauarbeiten kommt es ab Montag, 11. Januar, zu Einschränkungen auf den Bus-Linien 9 und 152. Fahrgäste werden von der EVAG dafür um Verständnis gebeten. Die Baufahrpläne gibt es im Internet auf der Seite der Erfurter Verkehrsbetriebe unter www.evag-erfurt.de oder in der EVAG-App „Erfurt Mobil“.

Die Änderungen, die die Bus-Linie 9 betreffen, sind die folgenden: Aufgrund einer Vollsperrung der Thälmannstraße in Richtung Daberstedt kommt es auf der Bus-Linie 9 zu Umleitungsverkehr. Die Busse fahren in Richtung Daberstedt über die Haltestellen Leipziger Platz und Krämpfertor (Stadtbahn-Haltestelle). In Richtung Daberstedt wird die Haltestelle Geschwister-Scholl-Straße in die Haltestelle Leipziger Platz verlegt. Die Haltestelle Ruhrstraße wird ersatzlos aufgehoben. In Richtung Nordbahnhof besteht reguläre Linienführung.

Eine Verkehrsänderung gibt es auch für die Bus-Linie 152: Aufgrund von Bauarbeiten in der Lindenstraße in Mönchenholzhausen wird die Haltestelle „Mönchenholzhausen“ in die Erfurter Straße verlegt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Ende Juni beendet sein, teilen die Erfurter Verkehrsbetriebe mit.