Zum ELF20, dem Erfurter Liedermacherfestival in 20. Auflage, kommen Simon & Jan.

ELF20: Liedermacherfestival feiert Jubiläum

Erfurt. Die Hauptakteure sind gebucht, der Vorverkauf läuft, dem 20. Erfurter Liedermacherfestival steht nichts mehr im Wege: „ELF20“lautet das Motto dieses Jahr im Museumskeller und im Haus der sozialen Dienste (HsD), wo sich unter anderem Linda Gundermann und die lauten Bräute – die Tochter von Gerhard Gundermann mit Band – als ein Highlight am großen Hauptabend präsentieren werden.

Mit von der Partie sind am 10. Januar außerdem Simon & Jan, Christin Henkel, PanneBierhorst und „Kalter Kaffee“. Lange Wegbegleiter des Festivals treffen damit auf neue Gesichter. Sven Panne und Rüdiger Bierhorst waren schon dabei, auch Christin Henkel stand schon vor drei Jahren auf der Bühne. Dass die Tochter von Baggerfahrer und Liedermacher Gundermann im HsD dabei sein wird, freut Mitorganisator Björn Sauer besonders. Nur wenige Auftritte würden von ihr gestaltet, so dass der Abend ein recht exklusiver werde, verspricht er. Linda Gundamann werde größtenteils Titel ihres Vaters singen.

Linda Gundermann ist mit den lauten Bräuten dabei. Foto: Linda Gundermann

Newcomerabend und offene Bühne

Am Freitag, 10. Januar, beginnt das Erfurter Liedermacherfestival mit dem Newcomer-Abend. Einen bunten Abend von traurig bis lustig verspricht Sauer, wenn acht Künstlerinnen und Künstler jeweils Auftritte von 20 Minuten haben. Wer daran teilnehmen wird, soll noch bekanntgegeben werden. Am Sonntag, 12. Januar, ist die Bühne völlig offen: „Jeder, der sich traut, kann hier mitmachen“, sagt Sauer. Meist aus zwei Liedern und einer Zugabe besteht hier die Chance, sich vor Publikum zu präsentieren. Wer mitmachen mag, soll sich gern per E-Mail anmelden unter flazz@t-online.de. Versprochen werden ein großer Spaß und ein liebes Publikum.

Festival- und Tagestickets sind im Vorverkauf unter www.ticketshop-thueringen.de erhältlich.