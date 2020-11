Erfurt: Das Narrenherz, es weint

Still wird es sein am 11.11. um 11.11 Uhr. Wo sonst vor dem Erfurter Rathaus Karnevalisten die neue Session begrüßen, wird die Straßenbahn rollen wie an jedem anderen normalen Tag. Das Corona-Virus macht auch vor Narren nicht Halt. „Wir haben uns im Präsidium aufgrund der aktuellen Verordnung dazu entschieden, am 11.11. keinerlei Veranstaltungen durchzuführen“, sagt Thomas Kemmerich, Präsident der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) auf Anfrage unserer Zeitung. „Demnach wird auch keine Proklamation des Prinzenpaares stattfinden.“ Diese war für den Abend wie immer feierlich im Kaisersaal geplant. Oberstes Ziel sei jedoch die Reduzierung der Kontakte, das gelte für Karnevalisten ebenso wie für jeden anderen auch, meint Thomas Kemmerich.

Narren lehnen es ab, auf Biegen und Brechen etwas zu veranstalten

Sicherlich, irgendwie wäre die Proklamation möglich gewesen. Nein, irgendwie, das wollen die Karnevalisten nicht, auch wenn es weh tut. Der gebürtige Rheinländer und Vollblutkarnevalist betont, dass man nicht auf Biegen und Brechen irgendetwas veranstalten wolle nur um sagen zu können, „wir machen was“. Natürlich weine das Narrenherz derzeit. Doch weil, wie er selbst sagt, Karnevalisten optimistische Menschen sind, hoffen er und die GEC-Vereine auf den Januar.

In Karnevalshochburgen wie Köln, Aachen oder Düsseldorf werde das Prinzenpaar ohnehin stets erst im Januar inthronisiert. Der Januar ist aus Sicht des Brauchtums der frühestmögliche Zeitpunkt – natürlich wieder abhängig der Coronapandemie. Die derzeitigen Regeln gelten bis Ende November. Selbst wenn sich die Krisensituation bis dahin entspannen sollte, wäre Karneval erstmal nicht möglich. Denn mit dem Totensonntag am Sonntag vor dem ersten Advent beginnt die karnevalsfreie Zeit. Erst nach dem 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, dürften wieder karnevalistische Veranstaltungen stattfinden.

„Wir hoffen, dass durch den aktuellen Verzicht auf jegliche Art der Veranstaltung wieder mehr Sicherheit ins Land kommt und wir dann im Januar in einem schönen Rahmen das Prinzenpaar proklamieren können“, sagt der GEC-Präsident. Bisher sei der 9. Januar anvisiert und mit dem Kaisersaal abgesprochen.

Suche nach Möglichkeiten für den Vereinssport

Um die GEC zusammenzuhalten, wird nun versucht, virtuell die Narren bei Laune zu halten. In zahlreichen Vereinen kündigen Mitglieder, vor allem in jenen mit ausgeprägtem sportlichen Anteil. Monatelang fand kein Training statt, dann eingeschränkt, nun wieder nicht. Es locken keine Auftritte, keine Meisterschaften. „Ich kämpfe auch politisch, dass Möglichkeiten für den Vereinssport geschaffen werden. Gemeinsam mit dem Landessportbund gibt es einen Vorschlag, der in die aktuelle Verordnung aufgenommen werden soll“, sagt Thomas Kemmerich.

Im Anger Karneval Club (AKC) beobachtet Peter Schowanek das Geschehen ebenfalls mit Sorge. Es sei schwierig, die jugendlichen Mitglieder zu motivieren. Doch der AKC ließ es sich nicht nehmen, trotz offizieller Absage der Kampagne ein Motto aufzustellen. „Auf zum Maskenball“ heißt es. „Ansonsten bleibt nicht viel Witz“, meint der AKC-Präsident niedergeschlagen. Für die Mitglieder werde es einen Kampagnenorden geben – als Mutmacher.

Das künftige Prinzenpaar Christian und Verena ist verheiratet, das letzte Ehepaar regierte 2012. Es wendet sich mit einigen Worten an die Erfurter: „Zu unserer Freude werden wir ja auch für die Session 2021/2022 proklamiert und sagen deshalb aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In Gedanken sind wir bei den vielen Aktiven, die im Moment nicht trainieren und ihre Darbietungen nicht zeigen können. Aber wir sind überzeugt, das eine karnevalsfreie Session den Karneval in Erfurt nicht plattmachen wird. Puffbohnen husten hören, das will keiner. Und so schunkeln wir lieber Zuhause und das Virus lassen wir in der Maske, denn da gehört es hin.“