Komplett abgeschmückt sollen die alten Weihnachtsbäume eigentlich sein, welche die Stadtwirtschaft noch bis zum 22. Januar in den Erfurter Stadt- und Ortsteilen einsammelt.

Erfurt Noch ist der Plan der Stadtwirtschaft nicht abgearbeitet. Am Dienstag und Mittwoch werden die ausgedienten und abgeschmückten Bäume weiter eingesammelt und zu Kompostieren gebracht.

Erfurt: Entsorgungstour der Tannenbäume geht am 19. Januar weiter

Für das Einsammeln der ausgedienten Weihnachtsbäume ist die SWE Stadtwirtschaft noch bis zum 22. Januar in Erfurts Stadt- und Ortsteilen auf Tour. Fortgesetzt wird diese am Dienstag, 19. Januar, in den Ortsteilen Bischleben-Stedten, Hochheim und Möbisburg-Rhoda.

Am Mittwoch, 20. Januar, stehen dann die Brühlervorstadt und die Ortsteile Egstedt, Molsdorf, Rohda/Haarberg und Windischholzhausen auf dem Plan der Entsorgungstour.

Wer den Abholtermin verpasst hat oder nicht nutzen wollte, muss sich selbst um die ordnungsgemäße Entsorgung seines Weihnachtsbaums kümmern. Bäume können kostenlos auf den Wertstoffhöfen abgegeben, zerkleinert in die Biotonne gesteckt oder auf dem eigenen Komposthaufen entsorgt werden.